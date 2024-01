Festiva de entrega do Troféu Companheirismo do Lions Clube aconteceu em Serra Negra

Em noite festiva de ontem, 18, estiveram reunidos em Serra Negra, os clubes de Mogi Guaçu, Amparo e Itapira, na oportunidade, ocorreu a entrega do Troféu Companheirismo do Lions Clube de Mogi Guaçu para o clube anfitrião de Serra Negra, na pessoa dos presidentes CL Octavio Pessine Junior e CL Paulo Roberto Endrighi, respectivamente.

O evento contou com a presença do Presidente Regional da Divisão 5-B, MJF Augusto Cesar Rossi e a presidente do clube de Itapira, CaL Néia Rossi, presente também a presidente do clube de Amparo, CaL Sueli Dorigathi Oliveira; vários companheiros e domadoras dos clubes da Região LC-3 estiveram presentes.

Após o evento, os companheiros se dirigiram para a já tradicional foto oficial na Fontana di Trevi, o mais novo Cartão Postal de Serra Negra, esta é a maior réplica da fonte original que se encontra em Roma, Itália.

O encerramento do Tour 23/24 do Troféu Companheirismo será realizado no próximo dia 30 em Amparo.

