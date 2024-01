Criminoso é preso em Mogi Mirim por estelionato e uso de documento falso

Na tarde de ontem, a Força Tática da Polícia Militar efetuou a prisão de um suspeito de estelionato e uso de documento falso. A ação ocorreu no estabelecimento comercial situado na SP 340, KM 160, após informações repassadas por policiais de São José do Rio Pardo.

Segundo os relatos recebidos, o indivíduo teria adquirido uma passagem de ônibus na rodoviária de São José do Rio Pardo utilizando um documento falso. O ônibus em que ele embarcou fazia uma parada programada no local onde ocorreu a abordagem.

A equipe da Força Tática, composta pelos policiais Sgt PM Dias, Cb PM Montefusco e com apoio de Tático 073, formado pelos policiais Sgt PM Guedes, Cb PM Wagner e Cb PM Wendell, deslocou-se até o estabelecimento comercial com base nas informações fornecidas. Ao chegar ao local, os policiais avistaram o ônibus e realizaram a abordagem.

Durante a abordagem, o indivíduo que ocupava o assento 33 do ônibus demonstrou nervosismo e inquietação. Ele foi retirado pacificamente do veículo e submetido a uma revista pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado. O suspeito se identificou como F. L. S. e apresentou um RG, que posteriormente se constatou ser falso.

Após a revista pessoal, a equipe policial realizou uma busca na mochila do suspeito, onde foram encontrados três documentos de identidade com fotos de F., porém com dados divergentes, além de documentos relacionados à abertura de uma empresa de construção em nome de A. G. J. e comprovantes de residência em nomes distintos.

Ao ser questionado sobre os documentos encontrados, F. L. S. confessou que eles eram falsos e que os adquiriu na Praça da Sé, em São Paulo, pelo valor de R$ 500,00 cada. Ele revelou que utilizava esses documentos falsos para aplicar golpes, abrindo empresas e solicitando a utilização do cheque especial, com o intuito de sacar todo o dinheiro disponível.

F. L. S. afirmou também que estava em São José do Rio Pardo para abrir uma empresa em nome de M. T. F., mas não obteve sucesso na abertura da conta bancária necessária para realizar os saques. Toda a documentação relacionada a essa tentativa foi descartada pelo suspeito.

Diante dos fatos, F. L. S. foi preso em flagrante delito pelos crimes de estelionato e uso de documento falso. Ele foi conduzido pacificamente à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão, ratificou a voz de prisão dada pela equipe policial. O suspeito permanecerá detido à disposição da justiça.

As autoridades reforçam a importância de estar atento a possíveis golpes e fraudes, além de ressaltar a colaboração da população no fornecimento de informações que auxiliem no combate a crimes dessa natureza. A polícia está empenhada em investigar a participação de F. L. S. em outras atividades ilícitas e em identificar possíveis cúmplices.