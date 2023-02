Estelionatários são presos acusados de aplicar golpes em idosos que usavam caixas eletrônicos

Policiais Rodoviários Militares do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), unidade de elite da Polícia Militar Rodoviária, prenderam na tarde desta quarta-feira (22) dois estelionatários que estavam agindo contra supermercados da região da Baixa Mogiana.

O Cabo Alves, Zoubaref e Michel informaram que receberam informações de que os suspeitos estariam em um Ford Ka de cor escura, aplicando golpes contra caixas eletrônicos instalados no interior de supermercados, inclusive eles chegaram a receber filmagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos mostrando a ação dos marginais.

Diante das informações, foi feito um patrulhamento mais ostensivo e um Ford Ká preto com as características informadas foi localizado no Km 129 da pista Sul da rodovia SP 340, sentido a Campinas.

No veículo havia dois homens que vieram a confessar que estavam, realmente, praticando estelionato. Eles identificavam a vítima, geralmente idosos, usando o caixa eletrônico e fingindo aguardar na fila. Depois puxavam conversa e a convencia a deixarem “ver” o cartão, nesse momento, faziam a troca por outro, sem que a vítima percebesse. Em seguida, faziam compras com cartão da vítima.

Os dois estelionatários foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária em Mogi Guaçu onde já três vítimas registravam o boletim de ocorrência, todos reconheceram os suspeitos como sendo os estelionatários.

Os dois criminosos confessos foram indiciados pelo artigo 171(estelionato) e permaneceram preso à disposição da Justiça.