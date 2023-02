Esporte inicia escolinha de voleibol no Furno para público de 11 a 15 anos

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) iniciou mais uma escolinha de voleibol em Mogi Guaçu. As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h, no centro esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, localizado na Rua Antônio de Freitas, s/n, no Parque Cidade Nova. Os treinos são para meninos e meninas.

Para participar, basta ter entre 11 e 15 anos de idade e fazer a inscrição no local com a professora e treinadora Marli Rodrigues Brandão. É importante lembrar que os que fizeram as inscrições para a prática da modalidade diretamente na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer também serão chamados.

“Estamos muito felizes com a abertura das aulas de mais uma escolinha de vôlei para Mogi Guaçu e convidamos todos os nossos adolescentes para que participem dos treinos. É importante que incentivemos a prática esportiva, principalmente nessa fase da vida”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira.