Educação: Prefeitura investe em compra de novos equipamentos para escolas municipais

A Secretaria Municipal de Educação realizou um investimento de mais de R$ 2 milhões na aquisição de novos eletrodomésticos para as escolas da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu. Segundo a Pasta, serão contempladas cerca de 80 instituições de ensino, entre Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs).

No total, foram adquiridos mais de 1.700 equipamentos, que estão sendo entregues desde o final de abril com previsão de término no final desse mês de maio. Alguns dos eletrodomésticos ainda estão sendo entregues pelas empresas e estão em processamento de verificação para a finalização do processo antes de ser levado para as escolas.

“Foi identificado que os eletrodomésticos das escolas já estavam precisando ser substituídos por conta do tempo de uso, por isso, a iniciativa da Secretaria de Educação que decidiu fazer esse investimento”, explicou a diretora do Departamento de Alimentação Escolar, Regiane Binati, que completou dizendo que cada escola recebe os equipamentos de acordo com sua demanda.

Alguns dos eletrodomésticos adquiridos são: ventilador de parede, fogão de quatro e seis bocas, forno combinado, geladeira, freezer, moedor de carne, cortador de legumes, micro-ondas, liquidificador, processador de alimentos, carrinho para servir merenda, bebedouro, balança digital, máquina de lavar, ar-condicionado, cortina de ar, entre outros.