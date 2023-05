Adolescente infrator é detido pela GCM conduzindo motocicleta furtada

Na tarde de terça-feira (9), a Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu recuperou uma motocicleta que havia sido furtada em Estiva Gerbi.

Um adolescente de 17 anos foi detido pelos guardas Codogno e Silva enquanto pilotava a moto Yamaha/YBR, vermelha, sem placa, na região de Ypê Pinheiros.

A equipe de patrulha preventiva da GCM os viu e seguiu o adolescente até a rua Dos Girassóis, onde foi realizada a abordagem. Durante a checagem, foi constatado que a moto era produto de furto na cidade vizinha e que o adolescente já havia sido preso por roubo. Segundo o menor, ele comprou a motocicleta por R$ 2500,00 de um indivíduo no Campo da Brahma, tendo pago com objetos de prata no valor de R$ 1500,00 e o restante em dinheiro.

O adolescente foi levado ao UPA para avaliação médica e, em seguida, apresentado à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade responsável o liberou aos cuidados do seu responsável. A motocicleta foi devolvida ao proprietário.