Consultas médicas e vacinação são transferidas da UBS da Zona Norte (Jardim Novo I)

A partir desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, as consultas médicas de clínico geral e de pediatria da Unidade de Saúde (UBS) da Zona Norte, no Jardim Novo I, foram transferidas para o Centro Especialidade Odontológicas (CEO), na Avenida Washington Luiz, 1.168, na Vila São Carlos. A mudança se fez necessária por conta da reforma que será feita no telhado da unidade.

Os demais procedimentos serão realizados no posto, exceto vacinação que está sendo feita na UBS Zaniboni I, localizada na Rua Cineu Ravagnane, 322-404, no Jardim Zaniboni. As transferências de serviços foram necessárias para melhor atender a população, além de melhorar as condições de trabalho dos servidores.

O telhado da unidade foi danificado durante um vendaval em dezembro do ano passado e o reparo será feito por uma empresa que está sendo contratada pela Prefeitura. A contratação está na fase final e os serviços devem começar nos próximos dias.

