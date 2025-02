Atletismo é destaque da MEG no final de semana

Diversas modalidades do atletismo foram disputadas no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, no sábado, dia 8 de fevereiro, e também no domingo, dia 9 de fevereiro. A programação do final de semana também contou com as provas de tênis de campo, bocha, futevôlei, beach tênis, pôker, basquete e handebol. Destaque no atletismo feminino- 100 metros rasos-, para a primeira colocada Dalila Vitória de Carvalho, da Machado Team Combate, que conquistou um novo recorde na modalidade com o tempo de 12″83.

A equipe do Cerâmica Clube/UniMogi foi a primeira colocada na categoria adulto masculino e a Machado Team Combate foi a mais bem colocada na categoria mirim masculino. Já a equipe do Bom Jesus/Massuia Imóveis conquistou o lugar mais alto do pódio no feminino adulto. A equipe Machado Team Combate foi a primeira colocada na categoria pré-mirim feminino.

O calendário da MEG prossegue nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, com as disputas do voleibol juvenil e adulto, xadrez PCD masculino e feminino, basquete adulto e dominó. Já no final de semana, a programação prevê: tênis de mesa adulto e veterano, mountain bike, vôlei de praia feminino, basquete, futsal, natação, vôlei de praia masculino e truco.

12 equipes com cerca de 1,2 mil atletas participam da Maratona Esportiva Guaçuana. Eles disputam 28 modalidades em diversos centros esportivos do município. A competição, que é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, teve início no dia 24 de janeiro, com a dança de salão, e será encerrada no dia 26 de fevereiro.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a equipe do Bom Jesus/Massuia Imóveis lidera a competição, até o momento, com 132 pontos. Na sequência, estão as agremiações Cerâmica Clube/UniMogi, com 119 pontos, e Atlético Amigos com 103 pontos.