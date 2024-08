Carro é atingido por trem em passagem de nível no Jardim Imperial/Santa Cruz

O motorista de um VW Gol foi atingido por um trem de carga por volta das 07h00 da manhã, quando tentava atravessar a passagem de nível.

O motorista de 54 anos sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o UPA Santa Marta e passa bem.

O trem que seguia sentido Aguaí estava em uma velocidade abaixo da máxima permitida, ou seja, estava a 30 Km/h quando o permitido por segurança é 37 Km/h. O freio de emergência foi acionado e apesar da colisão não ser evitada, não houve grandes danos.

A Perícia vai apurar as circunstâncias do acidente e as autoridades competentes estão registrando a ocorrência em busca das responsabilidades do incidente.