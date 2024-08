500 ciclistas participam da 11ª Roseira Race e evento arrecada 800 kg de alimentos para doação

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) promoveu no último domingo, 28 de julho, a 11ª Roseira Race Mountain Bike. A competição teve a participação de 500 ciclistas e aconteceu no Campo da Roseia. O evento também arrecadou 800 kg de alimentos não perecíveis que foram doados para o Fundo Social de Mogi Guaçu, que irá distribuir para as famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

20 ciclistas subiram ao pódio entre as categorias pro e sport masculina e geral e sport feminina. Pela pro masculina, o vencedor foi Gustavo Borges da Cruz, seguido de Linedison Lucas Pinheiro (2º), Cesar Augusto da Costa (3º), Henrique Alves Marcelo (4º) e Paulo Cesar Nunes Cerqueira (5º colocado).

Já na categoria sport masculino, o campeão foi Lucas Andrade de Mafei e o vice-campeão foi Gustavo Mendes. O terceiro lugar ficou com Rodrigo Teixeira de Carvalho, enquanto Welligton Apolinario e Jean Douglas Bovo conquistaram o quarta e quinta colocações, respectivamente.

Entre as mulheres, pela categoria geral a vencedora foi Gabriela Moraes, tendo Janaina Mendes da Silva Bovo em segundo lugar. Depois, Elaine Christina de Lima (3º), Carla Cristina da Silva (4º) e Erivani Testoni (5º lugar).

E pela categoria sport feminino, a campeã foi Elaine Cristina Bertelli e a vice-campeã Elaine Cristina Braga Manara. A ciclista Marília Alves de Oliveira ficou na terceira colocação, seguida de Andressa Aparecida da Costa Ferreira (4ª) e Hárina Prates Vilas Boas (5ª).

Corrida

E no sábado, 27 de julho, 150 pessoas participaram do Desafio 5k Mountain Running da Roseira 2024 com corrida e caminhada. Este evento também teve largada e chegada no Campo da Roseira.