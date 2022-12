Bandidos são presos na região do Santa Terezinha pela PM após roubo de Yamaha XJ6

No final da noite desta terça-feira (20), PMs estavam em patrulhamento pela região do Jardim Santa Terezinha quando quando se depararam com motocicleta característica de moto 600 cilindradas com escapamento modificado, a qual os PMs tinham o conhecimento desta motocicleta Yamaha XJ6 que havia sido roubada mais cedo.

Diante do flagrante, houve um breve acompanhamento que culminou na abordagem da referida motocicleta pela Avenida Valdomiro Garcia de Oliveira, os infratores tentaram evadir-se com veículo porém sem êxito. Um dos indivíduos conhecido no momento da abordagem evadiu-se a pé, neste instante foram acionadas as demais equipes da PM para realizar o cerco e possível detenção do infrator, apesar dos esforços não obtiveram êxito.

Foi dada voz de prisão em flagrante de delito ao infrator e lido seus direitos constitucionais.

O assaltante detido foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária.

A vítima compareceu no local da abordagem reconheceu o infrator como sendo o autor do roubo e conduziu sua motocicleta até o CPJ para apresentação da ocorrência.

Enquanto era apresentado a ocorrência outra viatura de posse das características do indivíduo que evadiu-se, realizou patrulhamento que culminou na abordagem e condução do infrator para a CPJ.

O Delegado Dr. Rubens F. H. Melo ratificou a voz de prisão em fragrante de ambos bandidos que ficaram encarcerador á disposição da Justiça.



Participaram da ocorrência os PMs:

3 °Sgt Fábio

3° Sgt Silveira

Cb Garcia

Sgt Oscar

Cb Bruno

Cb Caires

Sd WagnerRocam 1

Cb Acácio

Sd YanCb Janderson

Cb Bernardes

CB PM Cazalli

Sd PM Caroline

Cb PM Armond

Sd PM F.Pozzer

2° Sgt PM Braga

Sd PM Ruan