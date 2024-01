Bairro Guaçu Mirim I recebe cerca de 1 km de asfalto novo

O maior programa de recapeamento asfáltico continua em execução e atinge todas as regiões do município. Nesta semana, o serviço chegou ao Guaçu Mirim I, onde o trabalho atingirá a Rua Profª Alice Campos da Silva e Avenida Waldemar Armani, além de trechos da Rua Antonio Marquesi Sobrinho e Rua Antenor Cardoso de Faria, totalizando 935,73 metros lineares de novo asfalto nessa região.

A Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou os trabalhos durante o final de semana pela Rua Profª Alice Campos da Silva, que irá receber 558,94 metros lineares de recapeamento entre a rotatória da Rodovia SP-342 e a Rua Antonio Marquesi Sobrinho. Na sequência, a Avenida Waldemar Armani terá novo asfalto na extensão de 205,57 metros lineares entre a Rua Antenor Cardoso de Faria e o posto Rio Guaçu.

Já o trecho da Rua Antonio Marquesi Sobrinho receberá 83,23 metros lineares de novo asfalto, enquanto a Rua Antenor Cardoso de Faria será contemplada com 87,99 metros lineares de recapeamento. Além disso, o trabalho será feito também nas embocaduras das Ruas Adelino Ravagnani e Carmem Zanco Zamariam.

As vias do bairro Guaçu Mirim I integram um pacote de 32 ruas e avenidas da cidade iniciado em 2023 e com acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, responsável pela pintura de sinalização de trânsito após a conclusão dos trabalhos.

A Administração Municipal tem investido nos serviços de mobilidade urbana e, até o momento, 134 vias do munícipio já receberam o serviço de nova malha viária em três anos de gestão do prefeito Rodrigo Falsetti, sendo este o maior programa de recapeamento asfáltico de ruas e avenidas da história da cidade.

Demais

Entre os diversos serviços de recapeamento asfáltico de Mogi Guaçu encontra-se o pacote de melhorias de outras quatro vias da cidade. Entre elas, está incluído o trabalho em 715,17 metros lineares de nova malha viária da Avenida Brasil executado nos dois lados da via entre a rotatória do Jardim Serra Dourada até o cruzamento da Rua Virgilimo Maria da Silva. E na mesma região foi contemplada ainda a Rua José Vicente Maciel, que recebeu 55,75 metros lineares de novo asfalto.

Também foi contemplada a Rua Francisco de Arruda, na Vila Júlia, sendo a primeira deste pacote a receber novo asfalto em 417 metros lineares de sua extensão. O trabalho inclui ainda o recape da Avenida Honório Orlando Martini, no Jardim Novo Horizonte, na Zona Leste. Após o recape, trecho do canteiro central desta via entre a Rua José Leme de Oliveira e a Rua Amélia Armani de Oliveira será contemplado com nova infraestrutura, guias e sarjetas, além de estacionamento em 45 graus.