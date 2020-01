Volta às aulas está marcada para dia 3 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Educação anunciou que o ano letivo de 2020 terá início em toda a rede pública de ensino no dia 3 de fevereiro.

No total, estão matriculados cerca de 22.937 alunos em escolas municipais e estaduais, sendo estas 5.279 no Ensino Infantil (EI), 11.502 no Ensino Fundamental, 5.498 no Ensino Médio e 658 na EJA (Educação de Jovens e Adultos). O calendário segue até dia 8 de julho, onde tem início as férias, com retorno no dia 28 do mesmo mês. As aulas terminam no dia 23 de dezembro.