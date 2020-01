Prazo para pagamento do IPVA 2020 com desconto está acabando

O prazo dado pelo calendário do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2020, divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado, para pagamento em cota única com desconto de 3% está acabando.

Nesta quinta-feira, dia 16, é a data limite para pagamento com desconto para veículos com final 6. As datas para quitação do imposto variam dependendo do número final da placa, portanto é preciso ficar atento ao calendário.

O IPVA pode ser pago por cota única, parcelado em três vezes ou pelo cartão de crédito. Para consultar o regulamento desta modalidade, acesse https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva/Paginas/Parcelamento-no-Cart%C3%A3o.aspx.

Calendário para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares

Mês Janeiro Fevereiro Março Parcela 1ª parcela ou cota única com desconto 2ª parcela ou cota única sem desconto 3ª Parcela Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Final 1 09/01/2020 11/02/2020 11/03/2020 Final 2 10/01/2020 12/02/2020 12/03/2020 Final 3 13/01/2020 13/02/2020 13/03/2020 Final 4 14/01/2020 14/02/2020 16/03/2020 Final 5 15/01/2020 17/02/2020 17/03/2020 Final 6 16/01/2020 18/02/2020 18/03/2020 Final 7 17/01/2020 19/02/2020 19/03/2020 Final 8 20/01/2020 20/02/2020 20/03/2020 Final 9 21/01/2020 21/02/2020 23/03/2020 Final 0 22/01/2020 24/02/2020 24/03/2020

Calendário para caminhões e caminhões-tratores