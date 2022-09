Mulher é encontrada morta e com órgãos arrancados da barriga

No início da manhã desta quarta (21), uma testemunha que estava indo trabalhar encontrou o corpo de uma mulher em uma área de plantio que fica localizada próximo a um lugar chamado, “Montte”, local este conhecido pela circulação de Evangélicos para a prática de oração, localizado aos fundos do Jardim Canaã I e Jardim Eldorado.

A GCM foi acionada no local e solicitou a Polícia Civil, que por sua vez determinou a presença da Polícia Científica para apurar o caso.

O corpo é de Ohana Karen da Silva Santos de 35 anos, apesar de ser moradora do Residencial Pantanal, estava em situação de rua e era usuária de drogas.

A Polícia acredita que o corpo dela foi deixado neste local por volta das 21h00 desta terça, ou seja, o crime ocorreu em outro lugar. Há sinais de estrangulamento, os seios foram arrancados junto com diversos órgãos do abdome, inclusive as partes íntimas.

O corpo de Ohana foi encaminhado para o IML de Mogi Guaçu e passará por necrópsia, o laudo deverá apontar detalhes de como ocorreu o homicídio, a Polícia Civil segue investigando o caso, a família já tem conhecimento do ocorrido e pode colaborar com as investigações.