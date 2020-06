Árvores serão arrancadas para novo espaço da feira livre no Parque Cidade Nova

O Prefeito de Mogi Guaçu Walter Caveanha (PTB) ao lado do seu Vice Daniel Rossi (PL) assinou nesta terça-feira (16) o contrato com o Banco do Brasil de mais um empréstimo no valor de R$ 5 milhões, obras antienchentes e recapes serão realizadas com este dinheiro.

Outra obra que será realizada com parte deste dinheiro emprestado será a construção de um novo espaço para a feira livre do Parque Cidade Nova, local conhecido como Campo da Brahma que fica na Avenida Júlio Xavier da Silva.

O projeto já foi divulgado em 2019, mesmo contrariando parte dos feirantes, o Prefeito deu sequência à ideia. Pela foto do projeto, percebe-se que dezenas de árvores que hoje ocupam o espaço que é usado como lazer serão dizimadas ou arrancadas para dar espaço ao concreto e cimento. Confira nas fotos abaixo:

Como é hoje:

Como deve ficar após as obras:

O fato é que, cerca de R$ 1 milhão, dinheiro este de empréstimo que será pago com juros bancários a longo prazo, e mais, uma obra não requisitada pelo povo guaçuano vai gerar muitos protestos e reclamações devido a eliminação de dezenas ou centenas de árvores.