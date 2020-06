Colisão frontal na Rodovia Mogi-Conchal tira a vida de duas pessoas

Dois jovens de Mogi Mirim, André Luiz Rosa, 35 anos e Rafael Binotti, 33 anos, perderam a vida em um grave acidente que ocorreu na rodovia “Wilson Finardi” (SP-191), que vai de Mogi Mirim a Conchal, na tarde desta sexta-feira.

O carro em que eles viajavam, um Citroen prata com placas de Mogi Guaçu, foi atingido de frente por um caminhão na altura do Km 8. Segundo testemunhas, no momento do acidente, por volta das 14h00, o caminhão tentava uma ultrapassagem.

O carro ficou completamente destruído. Motorista e passageiro morreram no local. Eles seguiam rumo a Conchal, quando próximo a uma curva, pouco antes do Centro de Ressocialização de Mogi Mirim, o carro foi atingido de frente pelo caminhão.

O Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu foi acionado e chegou rapidamente ao local. Porém, não havia mais nada a ser feito. O impacto foi tão forte que arrancou um dos braços do motorista do carro. Já o caminhão foi parar em um matagal, existente às margens da SP-191.

O caminhoneiro, Caíque Fernando Antonio, 22, de Aguaí, não sofreu nenhum ferimento. No entanto, deverá responder a um inquérito por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.