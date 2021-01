Novas regras do Plano São Paulo passam a vigorar hoje em Mogi Guaçu

As novas regras anunciadas pelo Governo do Estado para o Plano São Paulo entram em vigor hoje, dia 25 de janeiro, em Mogi Guaçu. A exemplo dos demais municípios da região, a cidade editou hoje novo decreto que segue a determinação de ingresso à fase vermelha a partir das 20 horas de segunda a sexta-feira e durante todo o final de semana e feriados. Mogi Guaçu registrou apenas nos últimos 7 dias 426 novos casos da doença. Nesse mesmo período, 8 óbitos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Sabemos o quanto as restrições da fase vermelha são duras e potencialmente prejudiciais à atividade econômica, mas não podemos desrespeitar a orientação do Governo do Estado nesse momento”, destacou o secretário municipal de Saúde, Guilherme Barbosa. “As cidades vizinhas irão pelo mesmo caminho. Se ignorarmos as regras, o movimento em Mogi Guaçu nestes horários será fortemente ampliado, colocando em risco o bem-estar das famílias”.

A regional de São João da Boa Vista, em que Mogi Guaçu está inserida, encontra-se atualmente na fase laranja do Plano, que permite o funcionamento de shoppings, comércio e restaurante com até 40% de sua capacidade total por 8 horas diárias. Bares, nesta fase, podem atuar sem consumo no local. As mudanças anunciadas pelo Estado levam os municípios paulistas à fase vermelha, a mais restritiva, somente a partir das 20 horas em dias de semana – e em tempo integral aos sábados, domingos e feriados –, impedindo, nestes horários, a atividade comercial.

“Estamos vivendo um dos momentos mais graves desde o início da pandemia. Foram mais de 420 confirmações para Covid-19 somente entre os dias 18 e 23 de janeiro. Se não retomarmos estas medidas, a tendência é que haja piora ainda maior no cenário”, explicou o secretário. “Quanto mais nos cuidarmos e respeitarmos as limitações, mais rápido voltaremos à nossa rotina normal”.

De acordo com dados da Fundação SEADE, a região tem hoje 71,2% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados. Em Mogi Guaçu o percentual é de 60,7%, com aumento de 95,7% nas internações na última semana.

Informação: Comunicação Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu