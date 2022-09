Prefeitura prepara programação especial para o Dia das Crianças e Dia do Professor  

O Dia das Crianças, lembrado em 12 de outubro, e o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, terão programação especial em Mogi Guaçu. A Secretaria Municipal de Educação preparou diversas atividades, a fim de que as datas sejam comemoradas junto aos estudantes e professores da rede municipal de ensino.

As Escolas Municipais de Educação Fundamental (Emefs) e os Centros de Educação Infantil (CEIs), antigas creches, terão atividades recreativas e lúdicas, além de um cardápio especial ao longo do mês nas próprias unidades de ensino, segundo cronograma da Secretaria Municipal de Educação.

Já as crianças de 4 e 5 anos matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs) e as atendidas pelo Centro Educacional Especializado (CEAPE) vão participar de uma programação especial que será promovida no Ginásio Poliesportivo Prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, no período de 3 a 7 de outubro.

Mais de três mil estudantes serão levados ao local para participar de um dia diferente com brinquedos infláveis, recreação monitorada e apresentação de teatro. No local, as crianças ganharão cachorro-quente, pipoca, algodão-doce e suco. Um cronograma foi definido pela Secretaria Municipal de Educação, a fim de que todos os alunos do ensino infantil sejam atendidos.

“Nós preparamos com muito carinho uma programação especial para nossos alunos. As atividades serão desenvolvidas nas próprias escolas e, no Furno, para as crianças das Emeis. Uma oportunidade de lazer e sociabilidade educativa para todos os nossos alunos com muita alegria e diversão”, comentou Paulo Paliari, secretário municipal de Educação.

A programação do Furno será aberta ao público no dia 8 de outubro, um sábado, no período das 9h às 15h, quando as atividades desenvolvidas com os estudantes ao longo da semana serão disponibilizadas para quem comparecer no local.

Dia do Professor

Além do Dia das Crianças, a Secretaria Municipal de Educação também planejou um evento para os professores em comemoração ao dia deles. Nos dias 3 e 17 de outubro, todos os profissionais da Educação estão sendo convidados para o evento Despertando Emoções”, no Teatro Tupec, do Centro Cultural.

Um cronograma foi estabelecido, a fim de que todos os educadores sejam atendidos nos dois dias do evento. O destaque é a apresentação do grupo Os Trovadores Urbanos, misto de teatro, música e poesia, que já foi ouvida, vista e aplaudida por milhares de pessoas no Brasil e no mundo. “Optamos por levar nossos educadores ao Teatro Tupec para assistirem a essa belíssima apresentação dos Trovadores Urbanos para uma merecida homenagem de todo trabalho feito em nosso município”, ressaltou Paulo Paliari.

Os Trovadores Urbanos

Conhecidos como “Os Seresteiros do Brasil”, os Trovadores Urbanos fizeram mais de 100 mil serenatas pelo Brasil e pelo mundo, com histórias cheias de emoção e alegria. Em 2020, durante a pandemia, os Trovadores Urbanos começaram a fazer apresentações online e através do Instituto dos Trovadores Urbanos participaram de muitas ações de solidariedade. Site oficial: www.trovadoresurbanos.com.br.