18 unidades de saúde irão promover ações preventivas contra o câncer de mama e câncer de colo de útero aos sábados

Durante todo o mês de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar a campanha Outubro Rosa com ações de prevenção ao câncer de mama e câncer de colo de útero nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu. Em 18 postinhos, as atividades serão realizadas aos sábados iniciando a partir do próximo dia 1º de outubro nas seguintes Unidades de Saúde da Família (USFs): Alto dos Ypês – das 8h às 15h; Chaparral – das 7h às 13h; e Guaçuano – das 8h às 13h. Na USF Guaçuano também terá ação na quinta-feira, 20 de outubro, das 16h às 18h.

Em outras três unidades de saúde, a campanha ocorrerá durante a semana, sendo na UBS Centro de Saúde, no Centro, na próxima terça-feira, 4 de outubro, no horário das 8h às 13h. Na UBS Martinho Prado, a ação será na quinta-feira, 20 de outubro, entre 8h e 12h. Já na USF Ypê Pinheiro as atividades serão nos dias 3, 4, 10, 11, 17, 24, 25 e 31 de outubro no período das 8h às 11h.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Graziela Maria Lellis, contou que a cada sábado a campanha do Outubro Rosa será realizada em uma unidade de saúde. “Essas ações foram planejadas juntamente com as equipes dos postos de saúde e a escolha dos sábados foi para dar oportunidade a todas as mulheres, principalmente, às trabalhadoras que durante a semana não podem ir até uma unidade de saúde”, comentou.

Graziela ressaltou a importância dos exames preventivos. “O câncer de mama é o que mais mata mulheres, sendo uma doença que tem cura, que tem tratamento, mas que precisa ser identificada precocemente. Portanto, esta é uma oportunidade para as mulheres cuidarem de sua saúde”.

O foco da campanha é a realização de exames de citologia oncótica (colo de útero) e de orientações de auto avaliação do toque de mama. Os casos que necessitarem de exames de mamografia serão agendados no local e as pacientes já sairão com os pedidos de encaminhamento em mãos para realização de exames. Os atendimentos durante o Outubro Rosa serão realizados sem necessidade de agendamento.

“Conscientização, prevenção e cuidado. Essas são as metas da Secretaria Municipal de Saúde para a ação do Outubro Rosa que irá atender, exclusivamente, o público feminino e realizar exames preventivos de câncer de mama e do câncer de colo de útero”, frisou.

Para participar, basta ir até a unidade de saúde e apresentar um documento com foto, CPF, comprovante de endereço e a carteirinha da unidade de saúde. Além dos exames preventivos, também acontecerão atividades paralelas sobre o tema, como palestras sobre saúde da mulher, aferição de pressão arterial, avaliação nutricional, entre outras. “Em cada unidade, as atividades serão desenvolvidas de acordo com o que ficou definido pelas equipes da localidade de cada postinho de saúde”, concluiu.

Números

De janeiro até agosto desse ano, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 4.836 mamografias e 5.675 exames de papanicolau em toda a rede.

Campanha Outubro Rosa / Sábados

USF Guaçuano

1º de outubro – 8h às 13h

USF Chaparral

1º e 22 de outubro – 7h às 13h

USF Alto dos Ypês

1º e 15 de outubro – 8h às 15h

UBS Zona Sul

08 de outubro – 8h às 13h

UBS Guaçu Mirim

8 de outubro – 8h às 13h

USF Rosa Cruz

08 de outubro – 8h às 15h

UBS Ypê II

08 de outubro – 8h às 15h

UBS Zaniboni I

8 de outubro – 7h às 13h

USF Fantinato

8 de outubro – 7h às 13h

USF Santa Terezinha

8 de outubro – 8h às 15h

USF Chácaras Alvorada

8 e 15 de outubro – 8h às 12h

USF Zaniboni II

8 e 22 de outubro – 8 às 15h

USF Ypê Pinheiro

3, 4, 10, 11, 17, 24, 25 e 31 de outubro – das 8h às 11h

UBS Zona Norte

15 de outubro – 8h às 15h

USF Suécia

15 de outubro – 8h às 15h

UBS Centro Oeste

15 de outubro – 7h às 15h

USF Hermínio Bueno

15 de outubro – 7h às 13h

USF Eucaliptos

22 de outubro – 8h às 13h

USF Santa Cecília

22 de outubro – 8h às 13h

Campanha Outubro Rosa / Terça-Feira

UBS Centro de Saúde

4 de outubro – 8h às 13h

Campanha Outubro Rosa / Quinta-Feira

USF Guaçuano

20 de outubro – 16h às 18h

USF Martinho Prado20 de outubro – 8h às 12h