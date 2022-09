218 vagas de EMPREGO são divulgadas pelo PAT Mogi Guaçu

218 vagas distribuídas em 80 ocupações

1. AGENTE FUNERÁRIO: Realizar tarefas referentes à organização de funerais, providenciando registros de óbitos e demais documentos necessários, providenciando liberação, remoção e translado de cadáveres. Executam preparativos para velórios, entre outras atividades relativas a função. Necessário que o candidato já tenha trabalhado em horários de plantões ou área da saúde ou enfermagem. Conhecimento em informática. Disponibilidade para turnos/ plantão(comprometimento com horários). Ensino fundamental completo. CNH: AB

2. AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA: Trabalhar como ajudante geral para separar, carregar e descarregar materiais. Necessária experiência na função, comprovada em carteira ou carta de referência. Ensino fundamental completo.

3. AJUDANTE DE ELETRICISTA: Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu e Região: Realizar atividades de ajudante de eletricista, voltados exclusivamente para concessionária de energia elétrica (corte e religação de energia), atendendo ordens de serviço diárias. Ensino médio completo. CNH: B

4. AJUDANTE GERAL PARA PRODUÇÃO DE EXTINTORES: (Vaga temporária – 90 dias). Necessário conhecimento em informática. Serviço pesado (carregar extintores). Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

5. ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como assistente social Junior. Conselho regional ativo. Conhecimentos em ECA, Estatuto do idoso, Sistema Único da Assistência Social, Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Saúde, Previdência Social. Ensino Superior completo em Assistência Social .

6. ATENDENTE BALCONISTA: Ter experiência com computador. Fazer contrato de locação, baixar contratos e receber locação, lançamento de notas. Saber lidar com máquinas elétricas, pois terá que fazer manuseio da máquina ao fazer locação para o cliente. Máquinas na área da construção civil. Não precisa experiência. Empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. CNH: AB

7. ATENDENTE DE BALCÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim.Efetuar atendimento ao cliente. Necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário para trabalhar no período da tarde , noite e finais de semana. Necessário possuir idade acima de 20 anos. Será diferencial possuir experiência em atendimento. Ensino médio completo. Vaga masculina.

8. AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Necessário possuir coren ativo. Vaga para trabalho “home care”. Escala 12×36. Curso Técnico em Enfermagem completo.

9. AUXILIAR DE INSPEÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Conhecimento em instrumentos de medidas, pacote Office. Desejável curso na área. Empregador aceita trabalhador aposentado desde que possua os requisitos especificados. Ensino médio completo.

10. AUXILIAR DE MECÂNICO À DIESEL: Necessária experiência em mecânica de caminhões e ônibus. Trabalhar como auxiliar de mecânico de caminhões e ônibus. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB Desejável D.

11. AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS: Necessário bom conhecimento em suspensão, freio, montagens de pneus, alinhamento, balanceamento, entre outras atividades pertinentes a função. Possuir boa comunicação, boa relação com o público, facilidade em aprender. Ser proativo. Ensino médio completo. CNH: AB

12. AUXILIAR DE VIDRACEIRO: Ajudante de vidraceiro com ou sem experiência em carteira. Saber realizar ou ter vontade e comprometimento para aprender. Executar instalações de blindex, esquadrilhas de alumínio, cortes, montagens e instalações. Candidatos com idade acima de 20 anos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B

13. BORRACHEIRO : Necessária experiência na função com comprovação em carteira de trabalho ou carta de referência. Montagem de pneus e balanceamento. Escolaridade indiferente. CNH: B

14. BORRACHEIRO: Necessária experiência na função. Efetuar troca, conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Trocar/consertar câmaras de ar. Escolaridade não exigida.

15. COMERCIAL DE VENDAS: Necessária experiência na função, cursos na área de comercial de vendas. Conhecimento em técnico mecânico. CNH: AB

16. COSTUREIRA EM GERAL: Ter conhecimento básico com máquinas de costuras. Confeccionar peças em tecido dos produtos produzidos na fábrica. Escolaridade indiferente.

17. COZINHEIRA DE RESTAURANTE: Profissional irá efetuar preparação de cardápios, liderar equipe e cozinha , cozinhar, ser proativa, cuidar da higienização dos alimentos, pesagem, estoque. Necessária experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Ensino fundamental completo.

18. DESENHISTA DETALHISTA JUNIOR: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Conhecimentos em desenvolvimento CAD 2D e 3D. Diferencial software SOLID WORKS e auto CAD, know How, em estrutura de produtos (Bill of materials). Desejável conhecimento em CAM, ter atuado na área de produto no mínimo 06 meses. Conhecimento com ênfase em e Equipamento para Engenharia Civil. Estudante ou Graduado em Engenharia Mecânica. CNH: AB

19. DESENHISTA PROJETISTA: Vaga para trabalhar em Itapira. Projetar desenhos técnicos mecânicos. Conhecimento em desenho mecânico e metrologia, elementos de máquinas, dimensionamento de componentes mecânicos, básico em processo de fabricação, software CAD 3d solidworks. De 21 a 55 anos. Técnico cursando ou concluído. Tecnólogo na área de Engenharia Mecânica ou Produção. CNH: AB

20. ELETRICISTA: Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu e Região. Responsável por executar atividades de eletricista, voltados exclusivamente para concessionária de energia elétrica (corte e religação de energia), atendendo ordens de serviço diárias. Ensino médio completo com certificação na área. CNH: B

21. ELETRICISTA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Conhecimento em elétrica, em serviços de manutenção em geral. Competência e organização, curso técnico e curso NR-10. Horário de Trabalho: Escala 12×36 (Diurno e Noturno). Técnico completo na área.

22. ELETRICISTA : Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência comprovada em comandos elétricos e manutenção de equipamentos. Conhecimento de comandos e painéis elétricos, básico em programação Siemens, Omron ou Allen Bradley. Disponibilidade para viagens. Ensino Técnico concluído em Eletrotécnica, Eletromecânica ou Mecatrônica.CNH: AB

23. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: Necessária experiência na função de eletricista de caminhões e ônibus. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB Desejável D.

24. ELETROTÉCNICO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência de 05 anos na função. Conhecimentos avançados em elétrica, refrigeração, sistemas de supervisão, habilidades para agir sob pressão, inglês básico para leitura. Conhecimentos avançados em informática. Ensino Técnico completo.

25. ENFERMEIRO: Necessário que possua coren ativo. Trabalhar no sistema “home care”. Horário de trabalho : Escala 12×36. Superior completo em Enfermagem.

26. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em administração. Responsável por auxiliar o departamento de vendas na captação de novos clientes, reativação de clientes inativos, atualização de dados cadastrais e manutenção da carteira já existente (tratativas comerciais). Empresa oferece além do salário, comissão por venda com o cliente cadastrado. Carga horária diária de 06 horas.

27. ESTÁGIO CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS: Cursando a partir do segundo ano de Engenharia Química ou Engenharia de Alimentos ou a partir do segundo semestre do curso técnico em Química ou em Alimentos. Executar análise de materiais do gênero alimentício e demais atividades pertinentes a função.

28. ESTOQUISTA: Profissional irá separar, receber e armazenar pedidos. Necessária experiência na função. Ensino médio completo.

29. FARMACÊUTICO DE MANIPULAÇÃO: Realizar todas as atividades pertinentes a função. Atendimento ao público. Não é necessária experiência na função. Ensino superior completo.

30. FISIOTERAPEUTA : Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como fisioterapeuta . Conselho regional ativo. Experiência em atendimento de pacientes em reabilitação. Ensino superior completo em Fisioterapia.

31. FONOAUDIÓLOGO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como fonoaudiólogo pleno. Conselho regional ativo. Experiência em atendimentos ambulatoriais. Superior completo em Fonoaudiologia.

32. FRESADOR: Necessária experiência na função. Saber fazer leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Trabalhar com Fresadora Ferramenteiro com painel digital, manutenção preventiva de Fresadora, alinhamento e regulagem de folgas nos eixos x, y e z, tratamentos térmicos, máquinas manuais dentre outras atividades pertinentes a função. Ensino médio completo.

33. GERENTE DE PRODUÇÃO: Necessário curso superior referente a Projetos Mecânicos. Experiência como gerente em empresa do ramo de microfusão e fundição. Formação superior referente a projetos mecânicos. CNH: AB

34. GESSEIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Aplicar gesso e massa corrida. Será um diferencial possuir experiência. Ensino fundamental completo.

35. LÍDER DE REPOSIÇÃO: Necessária experiência comprovada com liderança de equipe. Profissional responsável pela liderança do time de reposição de mercadorias na empresa, e atividades oriundas a função. Apresentar relatórios de atividades diretamente para diretoria. Responsável pelo desenvolvimento das funções do time, responder pelos indicadores do departamento. Ensino médio completo ou formação correlata a função.

36. LUBRIFICADOR INDUSTRIAL: Necessária experiência em lubrificação industrial. Efetuar serviços de nível e reposição de lubrificantes em equipamentos, realiza inspeção dos equipamentos relativos à função. Efetuar troca de cargas de lubrificantes, bem como sua purificação e filtragem. Demais atividades oriundas a função. Ensino médio completo.

37. MAÇARIQUEIRO: Cortar peças de ligas metálicas, maçarico, plasma e lixadeira. Necessário conhecimento com maçarico, lixadeira e plasma. Experiência na função. Ensino médio incompleto. CNH: B

38. MARCENEIRO: Marceneiro de móveis planejados de MDF com conhecimento em plano de corte, produção, montagem e instalação. Escolaridade não exigida. CNH: AB

39. MECÂNICO À DIESEL: Necessário conhecimento em mecânica Diesel, montagem, entre outras atividades pertinentes a função. Necessária experiência na função em carteira ou carta de referência. Escolaridade indiferente. CNH: C

40. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO: Mecânico de Refrigeração. Necessária experiência em refrigeração e conhecimentos em Eletrônica. Comprovação em carteira ou carta de referência. Escolaridade não exigida. CNH: A ou B.

41. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO À DIESEL JUNIOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar manutenção em máquinas pesadas, regulagem de motor, conjuntos de peças e sistemas de freios, lubrificação de equipamentos, manutenção de motores à diesel, manutenção de máquinas pesadas (linha amarela), escavadeira, retroescavadeira, carregadeira, pá carregadeira, caminhão fora de estrada. Conhecimentos em mecânica hidráulica e manutenção preventiva e corretiva. Ensino médio completo ou curso na área. CNH: C ou D.

42. MECÂNICO DE MOTOCICLETAS: Executar manutenção preventiva, manutenções de rotina, troca de óleo, troca de pastilhas, entre outras atividades. Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Ensino fundamental completo. CNH: A

43. MECÂNICO DE MOTOS: Vaga para trabalhar em Conchal: Necessária experiência com mecânica de motos. Empresa oferece ajuda de custo na alimentação e combustível. Escolaridade indiferente. CNH: AB

44. MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES À DIESEL: Necessária experiência como mecânico de caminhões e ônibus. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB Desejável D.

45. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS: Necessária experiência em montagem de estruturas metálicas e solda. Ensino fundamental completo.

46. MOTORISTA CARRETEIRO: Vaga para trabalhar em Jaguariúna: Entrega e distribuição de bebidas nos centros de distribuição. Horário de trabalho , escala de revezamento. Entrevista será realizada em Jaguariúna. Ensino médio completo. CNH: E

47. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Necessário possuir experiência de trabalho com caminhão rollon. Ensino médio completo.CNH: D

48. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Necessária experiência na função. Carregar e descarregar. Idade máxima 45 anos. Ensino fundamental completo. CNH: C, D ou E.

49. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de trânsito, para efetuar a coleta, transporte e destinação de resíduos, auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga. Acompanhar a vistoria do veículo, atendendo check list diário no recebimento e devolução do mesmo, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, água, óleo do cárter e testando freios e parte elétrica. Obrigatório curso mopp atualizado. Ensino médio completo. CNH: D

50. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Dirigir caminhão de pequeno e médio porte. Auxiliar no carregamento do caminhão, efetuar entregas na região de Mogi Guaçu, Campinas, São Paulo e Sul de Minas Gerais. Necessário disponibilidade de horário. Necessária experiência na função. Escolaridade não exigida. CNH: D

51. MOTORISTA DE VAN: Profissional ira atuar no transporte de passageiros. Necessário possuir curso de transporte coletivo. Experiência na função e disponibilidade de horários. Escolaridade indiferente. CNH: D

52. MOTORISTA ENTREGADOR: Conferir previamente a carga conforme relação de carregamento correspondente. Efetuar entregas de produtos. Receber e conferir numerários correspondentes às entregas realizadas. Efetuar a prestação de contas ao cliente do movimento financeiro diário. Necessária experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH: D ou E.

53. OPERADOR DE CORTE E VINCO / HOT STAMP: Planejar a execução do serviço, ajustar e operar máquinas de corte e vinco automáticas (cilíndricas). Trabalhar em conformidade com as estritas normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Ter conhecimento sobre outras máquinas gráficas será um diferencial. Necessária experiência na função. Ensino médio completo. CNH: AB

54. OPRADOR DE ETE: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar ETE (Estações Tratamento Esgoto), estações elevatórias e controlar processo. Realizar amostragem de resíduos e efluentes, dosar soluções químicas e operar equipamentos eletromecânicos, documentar dados do processo de tratamento e controlar materiais e produtos utilizados na E.T.E. Desejável CRQ ativo, conhecimento em pacote Office. Ensino médio completo. Desejável técnico em Química, Meio Ambiente ou áreas afins.

55. OPERADOR DE MÁQUINAS/ PRENSA: Operar prensas do setor de estamparia, podendo a operação ser manual ou automática. Alimentar a máquina com matéria prima, acompanhar e monitorar o ciclo de operação garantindo a qualidade do produto. Necessário possuir bom relacionamento interpessoal, dinamismo, iniciativa e desenvoltura em operar máquinas. Necessário possuir veículo próprio e residir em Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB

56. OPERADOR DE MÁQUINAS EM GERAL: Trabalhar operando e alimentando máquinas e equipamentos industriais nos processos da empresa, seguindo as instruções e boas práticas de fabricação. Executa testes, manutenções corretivas e preventivas nas máquinas para garantir a qualidade e durabilidade. Ensino fundamental completo.

57. OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA: Operador de equipamentos pesados com certificado. Experiência na função, disponibilidade para trabalhar em turnos. Ensino fundamental completo. CNH: D.

58. OPERADOR DE MÁQUINAS: Realizar atividades de impressor ou operador de máquina troqueladora. Necessário conhecimento básico em flexografia. Necessária experiência na função. Ensino médio completo. CNH: B

59. PADEIRO: Planejar a produção e preparar massas de pães, macarrão e similares. Fazer pães, bolachas, biscoitos, doces, entre outros. Exercer demais atividades relativas à função. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde. Ensino fundamental completo.

60. PINTOR/ FUNILEIRO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS: Necessária experiência na função. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB Desejável D.

61. PIZZAIOLO: Necessária experiência na função. Verificar a qualidade dos alimentos, trabalhar com a preparação de massa, abertura, montagem de pizza, dentre outras atividades na função. Horário de trabalho: Segunda a domingo das 17h às 23h. Ensino fundamental completo.

62. PROFESSOR DE INFORMÁTICA: Profissional irá cumprir escala em dias e horários variados. Trabalho a ser executado no período noturno. Bacharel em Ciência da Computação.

63. PROFESSOR DE INGLÊS: Ser comunicativo e proativo, ter aptidão ou experiência com crianças. Ter disponibilidade para trabalhar pelo menos dois períodos por dia e aos sábados no período da manhã. 12 meses de experiência em carteira ou carta de referência. Ensino médio completo.

64. PROFESSOR DE MATEMÁTICA: Profissional cumprir escala em dias e horários variados. Trabalho a ser executado no período noturno. Bacharel em Matemática.

65. PROMOTOR DE VENDAS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função de precificação, check-in e check-out de produtos, organização e limpeza de gôndolas, FIFO, abastecimento e reabastecimento. Escolaridade indiferente.

66. REPOSITOR DE MERCADORIAS: Necessária experiência na área. Responsável pela reposição de mercadorias e atividades oriundas a função. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: Desejável.

67. SOLDADOR: Profissional ira trabalhar com solda Tig. Necessária experiência na função com comprovação em carteira de trabalho ou carta de referência. Ensino fundamental completo. CNH: B

68. SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim.Necessária experiência na função e conhecimentos avançados em elétrica e refrigeração. Conhecimento em sistemas de supervisão. Habilidades para agir sob pressão, competência na tomada de decisões. Inglês avançado para leitura. Conhecimentos avançados em microinformática. Necessário disponibilidade de horário. Escala 12×36. Superior completo em Engenharia Elétrica, Mecânica ou áreas correlatas.

69. TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário conhecimentos avançados em elétrica, conhecimentos em refrigeração, em sistemas de supervisão, conhecimentos avançados de microinformática. Habilidade para agir sob pressão, inglês básico para leitura e disponibilidade de horário (Escala 12×36). Curso técnico completo em eletromecânica ou áreas correlatas.

70. TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Necessário possuir coren ativo. Vaga para trabalho “home care”. Escala 12×36. Curso Técnico em Enfermagem completo.

71. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: Experiência em manutenção de computadores, conhecimentos em informática, redes , acesso remoto, organização e pontualidade, boa comunicação. Ensino médio completo e técnico na área. CNH: B

72. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO : (Temporária – 60 dias). Atender as necessidades dos clientes quanto ao padrão de normas. Elaborar e implementar planos de emergência e segurança, manter os dados estatísticos, documentos e controles organizados e atualizados. Controlar e participar da elaboração dos programas e documentos específicos da área. Orientar os colaboradores e assegurar a correta aplicação das políticas, diretrizes e procedimentos da área. Imprescindível experiência em fábrica. Curso Técnico em Segurança do Trabalho.

73. TÉCNICO MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO: Vaga para trabalhar em Jaguaríuna. Necessária experiência em refrigeração e climatização. Realizar manutenção preventiva e corretiva, rotinas de PMOC. Conhecimento em comandos elétricos, entre outros. Empresa oferece ajuda de custo. Ensino médio completo.

74. TERAPEUTA OCUPACIONAL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar na função. Conselho Regional Ativo. Experiência na área. Superior completo em Terapia Ocupacional.

75. VENDEDOR DE CONSIGNADO: Necessária experiência de 01 ano com vendas ou telemarketing, comprovados em carteira ou carta de referência. Ensino médio completo. Vaga feminina.

76. VENDEDOR INTERNO: Profissional responsável pelo atendimento e vendas a clientes. Imprescindível que possua conhecimentos em confeitaria. Vaga feminina. Ensino médio completo.

77. VENDEDOR INTERNO : Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Executar todas as atividades da função, incluindo abordagem e atendimento ao cliente. Necessária facilidade de trabalhar com metas e experiência com pacote Office. Ensino médio completo. Vaga feminina.

78. VENDEDOR INTERNO: Necessária experiência com vendas de roupas e atendimento ao cliente, vendas e caixa. Idade acima de 20 anos. Possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga feminina. Ensino médio completo.

79. VENDEDOR DE SERVIÇOS: Vendedor externo com veículo da empresa. Venda de sistemas de segurança e serviços de tecnologia, sistema de câmeras, alarmes, cerca elétrica, controle de acesso, instalações elétricas e motores de portão. Ensino médio completo. CNH: AB

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

80. AUXILIAR DE LIMPEZA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar limpeza em escritórios, copas, salas administrativas. Ensino fundamental completo.



