Prefeito atende reinvindicação e autoriza obra de asfalto em distrito industrial

A Avenida Gabriela Caruso Soares, principal via de ligação entre o Distrito Industrial João Batista Caruso e o Jardim Imperial, hoje praticamente intransitável devido às péssimas condições do leito carroçável, será finalmente pavimentada.

O prefeito Rodrigo Falsetti esteve no local no dia 18 deste mês e, diante do que constatou, determinou que a obra, orçada em R$ 300 mil, seja incluída entre as mais prioritárias para execução ainda nos primeiros meses deste ano.

O processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços já está aberto. Em eventual ausência de recursos, a Comissão Municipal de Licitações abrirá as propostas nesta quinta, 28 de janeiro.

Segundo o secretário municipal de Obras e Viação, José Antônio Ortiz Bueno, o projeto prevê a execução de 120 metros quadrados de guias e 3.980 metros quadrados de pavimentação asfáltica.

A Avenida Gabriela Caruso Soares entrecorta o distrito desde a Rua João Dorácio – marginal à Rodovia SP 342 (Mogi Guaçu – Espírito Santo do Pinhal) como um dos principais acessos não só ao Jardim Imperial, mas também ao Jardim Pantanal, Condomínios Pantanal I e II e Chácaras Santa Felicidade.