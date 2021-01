Prefeitura recebe 1400 doses de vacinas de Oxford para ampliar combate à Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu recebe nesta quarta-feira, 27 de janeiro, 1.400 doses da vacina AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford para combater o novo coronavírus. O lote, importado da Índia pelo Governo Federal, reforçará o trabalho de imunização dos profissionais da saúde iniciado na última sexta-feira (22) com vacinas CoronaVac destinadas ao município pelo Governo do Estado.

Desde o início do processo, 1.790 trabalhadores que atuam na linha de frente receberam a primeira dose do imunizante. “Esse é um momento muito importante porque simboliza a esperança de vitória sobre uma doença que ceifou milhares de vidas brasileiras e que teve grande impacto em todas as nossas”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti, que atua desde o final da última semana no sentido de acelerar o envio de novas doses para Mogi Guaçu.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa, a intenção é começar ainda esta semana, na sexta-feira, a aplicação das vacinas AstraZeneca. “A vacinação será gradual. Um processo longo e que exigirá calma e paciência até que consigamos chegar efetivamente a um grande número de pessoas”, explicou.

Com a chegada do novo imunizante, Mogi Guaçu terá recebido ao todo, até o momento 3.240 doses de antígenos que combatem a Covid-19. A quantia atenderá, em primeira dose, toda a linha de frente da saúde, mas ainda é insuficiente para cobrir todo o público do primeiro grupo prioritário, composto por profissionais da saúde. Os idosos com mais de 75 serão atendidos na sequência, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Informação: Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Mogi Guaçu