Motorista se perde, derruba cerca e capota por 100 metros

Os PMs Montefusco e Ramalho registraram um acidente de trânsito por volta das 15h00 da tarde desta quinta (28) na Estrada da Roseira, zona rural de Mogi Guaçu.

Segundo apurado, o condutor de 32 anos, morador em Mogi Guaçu conduzia um Ford Ka sentido Zé Branco, quando por motivos desconhecidos perdeu o controle do veículo, derrubou um cerca de arame farpado, invadiu a propriedade rural e capotou por cerca de 100 metros até parar em posição normal.

Populares que passavam pelo local acionaram o SAMU e Resgate do Corpo de Bombeiros, a vítima que estava sozinha no veículo conseguiu sair sozinho, mas recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para a Santa Casa com fortes dores lombares.

Fotos: Exclusivas John Everte