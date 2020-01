CEGEP tem inscrições abertas para cursos técnicos

O CEGEP (Centro Guaçuano de Educação Profissional) “Governador Mário Covas” está com inscrições abertas para nove cursos técnicos. As aulas ocorrem no período noturno.

São oferecidos vagas para a formação de profissionais na área de administração, alimentos, edificações, eletrônica, imagem pessoal, logística, meio ambiente, recursos humanos e segurança do trabalho.

Os documentos necessários para realizar a matrícula são: certidão de nascimento ou casamento; RG e CPF do aluno, a CNH não será aceita; CPF do responsável quando menor de 18 anos; uma foto 3×4 recente, com nome e curso escrito no verso; comprovante de endereço, como uma conta de telefone, água ou energia com data recente; CPF de duas testemunhas para o contrato de prestação de serviço, e se o aluno for menor, não será aceito como testemunha o CPF do responsável.

Além dos documentos citados, o aluno que ainda está cursando o ensino médio deve apresentar cópia do histórico do ensino fundamental e declaração de que está cursando o ensino médio. Caso o aluno tenha concluído o ensino médio, este deve apresentar cópia do histórico do ensino médio.

A taxa de matrícula é 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. O pagamento da mensalidade está com desconto de 30% até a data de vencimento.

Os detalhes de cada curso estão disponíveis no site www.cegep.com.br. O CEGEP fica localizado na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, 295, ao lado da Escola Estadual “Luiz Martini”, no Imóvel Pedregulhal. Para mais informações, ligue 3851-8585.

Estrutura física e administrativa do CEGEP atrai alunos de toda a região para 2020

O ano de 2020 começou com clima de inovação no Cegep (Centro Guaçuano de Educação Profissional) por conta de toda remodelação que foi feita na estrutura física da escola ao longo de 2019.











Os alunos que já estudam na Escola Técnica usufruem dessa melhor estrutura oferecida em Mogi Guaçu e região. E os novos alunos que iniciarem as aulas, neste ano, vão se surpreender com a organização, limpeza, estrutura física e administrativa, responsabilidade social e capacitação dos professores e da coordenação pedagógica que o Cegep construiu nestes últimos três anos.

Equipamentos novos e modernos, salas de aulas totalmente remodeladas, lousas digitais e todo material de apoio aos Cursos Técnicos estão à disposição dos professores e alunos.

Toda essa mudança, reorganização e inovação foram traçadas e executadas pelo diretor do Cegep, Ivens Chiarelli, que investiu pesado na troca e compra de equipamentos, substituição de portas, cortinas, mesas, cadeiras, lousas e até computadores.

Tudo isso resultou em novos laboratórios para vários Cursos Técnicos, como de Informática e de Eletrônica, por exemplo, que estão mais amplos e modernos, com móveis personalizados e projetados.

O mesmo aconteceu com as demais salas de aulas e laboratórios onde são ministradas aulas práticas. “É o investimento feito pelos alunos com os pagamentos das mensalidades e das matrículas voltando para eles mesmos em forma de infraestrutura, material de apoio e capacitação dos professores. Um trabalho sério, transparente e responsável”, pontuou o diretor geral, Ivens Chiarelli.

Atualmente, o Centro Guaçuano de Educação Profissional conta com aproximadamente mais de 400 alunos matriculados regularmente e tem como Coordenadora Pedagógica, a Professora Dra. Mara Fernanda Ortiz.

Eles se dividem entre os nove cursos técnicos que há na escola, sendo eles: Administração, Segurança do Trabalho, Alimentos, Edificações, Imagem Pessoal, Eletrônica, Logística, Meio Ambiente e Recursos Humanos.

Vale ressaltar que o Cegep tem realizado atividades edificantes e construtivas, como, por exemplo, a simulação de primeiros socorros, feira científico-cultural, palestras, capacitação de professores e funcionários, visitas de integração empresa-escola para a inserção de alunos como estagiários e ou para o estabelecimento de parcerias, além de cuidados ininterruptos com a manutenção geral da escola.

As matrículas para 2020 continuam abertas e os valores das mensalidades variam entre R$ 151,00 e R$ 170,00 por mês, dependendo do curso técnico escolhido.

O Cegep fica à Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, nº 295, ao lado da Escola Estadual Luiz Martini, em Mogi Guaçu-SP.

Mais informações podem ser obtidas nos telefones (19) 3851-8585 / 3818-3030.