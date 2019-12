Polícia Militar cria equipe para prevenir e reprimir violência contra a mulher

O 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior comunica que, nesta semana teve início um “projeto piloto” na área da Unidade, que compõe oito municípios, o qual surgiu por iniciativa do Comandante Interino do 26º BPM/I, Major PM Adriano Daniel, que contou com o apoio do Capitão PM Antônio Marcos Sanches de Toledo, Comandante da 2ª Companhia.

Sensíveis às ocorrências de violência contra a mulher em Mogi Mirim, criaram um programa de ações que tem como finalidade a prevenção e repressão à violência contra a mulher no ambiente doméstico.

Foi criada uma equipe específica de policiais militares de enfrentamento à violência doméstica que realizará operações pontuais que consistirão em visitas de apoio às famílias onde há mulheres em situação de vulnerabilidade que tenham Medida Protetiva de Segurança, sendo que as primeiras visitas já estão acontecendo e, através delas os policiais prestam orientações e apoio, havendo relatórios para controle das visitações, bem como para observações importantes e pertinentes à segurança da mulher.

A Polícia Militar está tendo o apoio da Delegacia de Defesa da Mulher e do Ministério Público, que auxiliam na coleta de informações que irão subsidiar o planejamento. Nesta semana, o Major PM Daniel conversou com a Doutora Raquel Casalli Tarosi, Delegada titular da DDM e com o Doutor Gaspar Pereira da Silva Junior, 3º Promotor de Justiça de Mogi Mirim, os quais se colocaram a disposição para apoiar este importante projeto da Polícia Militar no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher.

Major PM Daniel

“Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana” projeto está tendo início em Mogi Mirim, haja vista as últimas ocorrências de feminicídio, porém também se estenderá aos demais municípios da área do batalhão. Segundo o Major PM Daniel, a Polícia Militar não medirá esforços dentro de sua esfera de atribuição para proteger as mulheres.