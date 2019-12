Projeto Escola de Profissões forma 1ª turma em Mogi Guaçu

O PEP (Projeto Escola de Profissões), formou a primeira turma no último sábado (14), em uma cerimônia realizada na sede da AEARMG (Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Região de Mogi Guaçu). O evento reuniu alunos, familiares, professores e voluntários.

Ao tudo, 25 jovens receberam o certificado dos cursos de eletricidade residencial e metrologia. Eles frequentaram 40 horas de ensino técnico antes de receberem o certificado, chancelado pela própria Associação dos Engenheiros e Arquitetos. As aulas foram ministradas por professores voluntários.

Antes da entrega do certificado, os convidados também puderam desfrutar da palestra motivacional ministrada pela psicóloga clínica Ingrid Pontes Chagas.

Ela falou sobre “Tempo de Juventude”, quando abordou, principalmente, os desafios da passagem da adolescência para a fase adulta, enfocando suas dificuldades, mas também os sonhos e objetivos dos jovens.

Também teve a palestra “Comportamento Profissional: A Chave para o Sucesso”, com Hamid Malek Zadeh, especialista em marketing digital e sócio da agência Portinari. De maneira descontraída, Hamid falou sobre o sucesso profissional que, segundo ele, está diretamente ligado ao comportamento.

“Contrata-se por currículo e demite-se por conduta”, resumiu. Em seguida, o momento que todos esperavam. O presidente da AEARMG, Alberto Salles dos Santos Brito, um dos parceiros do PEP, iniciou a entrega dos certificados. A primeira a receber foi Bianca Silvério Alencar de Souza, que se formou no módulo de metrologia e é dona da matrícula número um do PEP.

Em nome de Bianca, Salles fez questão de elogiar o empenho dos estudantes e destacou a importância deles se prepararem para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

Também participaram da entrega dos certificados os professores voluntários Alessandro Siqueira, Leandro Dias, Luís Carlos Toloto e Leonardo Benedicto. Após a entrega, todos participaram de um coquetel na sede da associação.

MAIS MÓDULOS

Nascido do sonho de dois empresários guaçuanos, Marilza Maltempi e Clóvis Baradelli, o PEP é uma ONG (Organização Não-Governamental) que trabalha na formação e capacitação profissional de jovens e na reciclagem profissional de trabalhadores desempregados que buscam a reinserção no mercado de trabalho.

Nos dois casos, a capacitação é fundamental, segundo a avaliação dos dois empresários. Para Marilza, que atua no ramo do comércio, há muito tempo que Mogi Guaçu, Mogi Mirim e outras cidades da região, carecem de mão-de-obra qualificada.

Ela destaca que os cursos oferecidos pelo PEP são gratuitos e acontecem aos sábados, das 8h00 às 12h00, na sede da AEARMG, assim como na Igreja Pentecostal Internacional da Vila São Carlos e na paróquia de Santa Terezinha, em Mogi Guaçu. Por último, ela avisa aos interessados que já estão abertas as matrículas para os novos módulos de 2020, entre eles o de pedreiro azulejador. O endereço da AEARMG é rua Décio Bueno, 67, Vila Beatriz, Mogi Guaçu, telefone 3861-7642.