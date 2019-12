Hospital São Francisco de Mogi Guaçu realiza cirurgia minimamente invasiva em coluna de paciente

O Doutor Gleidson Campos Rodrigues, neurocirurgião do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu realizou no dia 15 de dezembro, um procedimento que alivia a dor da fratura de coluna causada pela metástase no paciente portador de câncer. A cirurgia minimamente invasiva na coluna lombar levou cerca de 30 minutos.

A cirurgia foi realizada em um paciente com câncer de esôfago com metástase para a vértebra lombar. “No procedimento realizamos primeiro uma punção do corpo vertebral afetado, guiado por RX de forma percutânea. Depois disso, através dessa punção, injetamos cimento ósseo em forma líquida, que se solidifica em alguns minutos” explica o Dr. Gleidson.

Após o procedimento, o paciente segue o pós operatório com alta hospitalar no dia seguinte e retorno ambulatorial em 30 dias mantendo tratamento proposto pela equipe de oncologistas, mas sem limitação de atividades diárias como dirigir, andar, cozinhar e trabalho sem esforço físico.



Sobre o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu

Com mais de 30 anos de história, o Hospital São Francisco teve seu início em 1986 com um grupo de médicos que partilhavam do mesmo objetivo de criar um hospital moderno, com equipamentos inovadores e aliado a um atendimento de qualidade que que preza pelo conforto e bem-estar de seus pacientes.

O projeto inicial com 35 médicos-sócios hoje conta com mais de 100, além dos 600 funcionários, 7.500 atendimentos no pronto atendimento e as 600 cirurgias realizadas mensalmente.