Personagens de Chamequinho ganham vida e protagonizam a Promoção “Amigos de Pelúcia Chamex”

Alerta de fofura máxima! A partir de agora, os brasileiros poderão participar da “Promoção Amigos de Pelúcia Chamex” e concorrer aos queridos personagens de Chamequinho, agora eternizados em formato de pelúcia.

Os consumidores poderão escolher entre nove modelos colecionáveis de pelúcia em prêmios instantâneos, além de concorrer ao sorteio final de R$ 20 mil para ajudar a despertar a criatividade. Para participar da promoção, basta comprar qualquer produto Chamex ou Chamequinho, cadastrar o cupom no site (www.promocaochamex.com.br), escolher seu personagem favorito e descobrir, na hora, se ganhou!

Cada produto possui uma pontuação, valendo 1, 2 ou 3 números da sorte. Os últimos lançamentos da marca, por exemplo, (Chamex 300 folhas, Chamequinho 4 Cores, Chamequinho 120g/m² e Chamequinho 180g/m²) valem 3 números da sorte cada e dão mais chances de ganhar.

“Se o consumidor tiver um cupom fiscal com um produto valendo dois pontos e outro três, concorrerá com cinco números da sorte”, explica Tayla Monteiro, gerente de Marcas e Produtos da International Paper.

Participando dos sorteios instantâneos das pelúcias Chamequinho, que possuem 30 centímetros cada, o cliente automaticamente também já estará concorrendo ao prêmio final de R$ 20 mil.

Além disso, os materiais disponíveis no ponto de venda e o site da promoção trazem um QR Code para proporcionar às pessoas uma experiência de realidade aumentada. “Com a câmera do celular apontada para as embalagens de Chamex e Chamequinho, será possível ver a mágica acontecer – uma interação criativa com os nossos personagens”, comenta a gerente de Marcas e Produtos.

A Promoção acontecerá de 15 de junho a 15 de agosto para consumidores de todo o Brasil. “Cada Chamequinho tem uma história, uma personalidade. Dar vida aos personagens nessa promoção tem sido uma grande conquista. Esperamos que nossos consumidores gostem de concorrer aos nove modelos de pelúcias Chamequinho e levem a turma toda para casa” comenta Tayla.