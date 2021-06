De “saidinha”, homem de 22 anos morre ao bater moto em poste

Por volta da 01h00 da madrugada desta quarta (16), um grave acidente aconteceu em um loteamento no Jardim Canaã I, divisa com o Jardim Sakaida, zona leste de Mogi Guaçu.

Segundo apurado pelos GCMs Sérgio e Paula, Luís Gustavo de Souza, 22 anos conduzia uma Honda XRE 300 junto com demais amigos, quando por motivos ainda desconhecidos bateu em um poste de iluminação pública, com a força do impacto, o poste quebrou.

A equipe médica do SAMU esteve no local imediatamente após ser acionada, mas Luís Gustavo já esta sem vida, com fraturas no tórax e afundamento de crânio. A motocicleta foi retirada do local, mas com apoio dos GCMs Adorno, Édson e Rodrigo, a motocicleta foi encontrada na casa de amigos da vítima fatal.

A documentação do veículo estava em dia, mas foi necessário a apreensão. Luís Gustavo encontrava-se de “saidinha” do sistema prisional (Mococa) outros dois amigos estavam juntos no momentos antes do acidente fatal, eles disseram que consumiram bebida alcóolica e Luís teria saído com a moto, quando aconteceu o acidente.

A Polícia Científica esteve no local junto com o Delegado Dr. Júlio, foi feito perícia a a Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. O corpo de Luís Gustavo foi encaminhado para o IML de Mogi Guaçu.

O local é conhecido na região pela prática de “rachas” entre motocicletas.