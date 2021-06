PMs encontram 15 kg de pasta base de cocaína e combustível de avião no Cercadinho

Na madrugada desta quinta (17), os PMs da Equipe do Sargento Charles patrulhava a Avenida Suécia, quando abordaram uma VW Amarok. Dos quatro abordados, os PMs descobriram que dois tinham mandados de prisão em aberto por tráfico internacional de drogas no Rio de Janeiro. Eles foram alvo de uma operação de Polícia Federal (PF), mas não tinham sido encontrados durante as buscas.

Diante desta fato, um dos individuo confessou que eles estavam em uma chácara no Cercadinho, região do Jardim Fantinato, próximo a Avenida das Torres. Com apoio de diversas viaturas, os PMs foram até o local e fizeram uma grande descoberta.

Foi localizado galões enterrados que totalizaram cerca de 15 quilos de pasta base de cocaína, droga avaliada em meio milhão de Reais. No local havia pequenos túneis e foi encontrado também dezenas de galões com combustíveis para avião ou helicóptero, foi apreendido também R$ 35 mil.

Foi então que os homens confessaram que o local era usado como “Tribunal do Crime Organizado” e que tinham acabado de matar um homem de 33 anos, mais tarde identificado como sendo Jonas Damasceno da Paixão. Não se sabe a motivação do crime.

Entre em contato pelo WhatsApp https://wa.me/message/XH5T3IIJQJIKM1

Veja o vídeo feito pelos PMs dentro da chácara no momento em que encontraram as drogas, o combustível e o corpo:

Fotos: Claudio H. Felício (Portal Cidade de Mogi Guaçu