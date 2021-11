Ganhar seguidores no Instagram costuma ser uma tarefa extremamente desafiadora. Com a enorme competitividade que existe hoje nas redes sociais, é cada vez mais difícil fazer com que as pessoas cliquem no botão seguir.

Sendo assim, para conseguir se destacar verdadeiramente, é necessário muito esforço e dedicação.

A grande questão é que muita gente não sabe quais estratégias colocar em prática para que o sucesso com o quão sempre sonhou seja alcançado. Felizmente, é sobre isso que iremos tratar aqui.

Abaixo, você irá conferir o passo a passo de como ganhar seguidores no Instagram em 2021, que envolve etapas como comprar seguidores sem gastar muito até aprimorar as legendas de suas publicações. Confira!

1. Conheça seu público-alvo

Todo mundo que está no Instagram busca atingir um grupo específico de pessoas. Se você quer ser um influenciador, por exemplo, o perfil dos seus seguidores irá depender do assunto que você irá tratar.

Existem influenciadores que falam sobre filmes e séries, outros de maquiagem e moda e por aí vai. O importante é saber que cada um deles busca atingir pessoas diferentes.

Sendo assim, para crescer no Instagram e conseguir seguidores, é preciso conhecer seu público-alvo para entregar os conteúdos que eles realmente apreciem.

Isso inclui não apenas os assuntos de cada publicação, como também a linguagem que será utilizada nas postagens. Então é melhor ficar atento!

2. Conheça seus competidores

Tão importante quanto conhecer sua audiência é também conhecer seus concorrentes. Seja lá qual for o seu foco ou objetivo no Instagram, você sempre encontrará pessoas que estão caminhando em uma direção muito semelhante a sua.

Sendo assim, é necessário conhecer sua competição para que você seja capaz de ir além e se destacar em meio à multidão.

Para isso, será preciso avaliar o que funciona para eles e até reaproveitar algumas ideias – mas sempre adicionando um toque de originalidade, ou seja, o “algo a mais” que fará você se destacar e ganhar seguidores no Instagram.

3. Compre seguidores no Instagram

Comprar seguidores no Instagram é um verdadeiro investimento em prol do seu sucesso. Ainda assim, é uma estratégia que muitos preferem simplesmente ignorar.

Existe muita desconfiança quando se trata de comprar seguidores e, principalmente, o medo de que a conta será bloqueada.

Felizmente, todos esses medos podem ser deixados de lado. Basta apenas escolher uma plataforma segura e que trabalhe apenas com seguidores reais.

Ou seja, nada de comprar seguidores fake ou com contas inativas.

Comprando seguidores, além de aumentar sua audiência, você também estará fazendo com que seu engajamento cresça. Isso porque são pessoas reais seguindo seu perfil, o que significa mais curtidas, mais interação e mais seguidores no Instagram.

4. Crie um cronograma de publicações

Organização é muito importante para quem deseja crescer no Instagram. Isso implica não apenas focar na qualidade, mas também publicar com frequência e consistência.

Qualidade e frequência, na verdade, parecem caminhas juntas. É impossível criar bons conteúdos periodicamente e manter o feed organizado sem um planejamento prévio.

Sendo assim, é preciso criar um cronograma de publicações para manter tudo organizado.

É natural que, em alguns momentos, surja uma publicação de última hora a partir de alguém assunto específico que entrou em alta. Ainda assim, essa não costuma ser a regra.

5. Invista em imagens de qualidade

O Instagram é uma rede que preza pelo visual. Isso significa que, para chamar atenção das pessoas, você precisa apresentar boas fotos e publicações em seu perfil.

Para isso, não é necessário contratar profissionais especializados ou investir em softwares caríssimos. Caso possa fazer isso, ótimo, mas sabemos que esse não é o caso da maioria.

Para os que não podem arcar com esse tipo de investimento, é possível utilizar aplicativos gratuitos de edição de imagem e tutoriais que podem dar conta do recado.

É natural que essa dica exija um pouco mais de esforço, mas é algo extremamente necessário para quem deseja ganhar seguidores no Instagram.

6. Escreva boas legendas

As legendas das postagens no Instagram costumam ser muito negligenciadas e esse é um erro que pode custar muitos seguidores e curtidas.

Muita gente acredita que elas não têm muita importância enquanto outros não sabem ao certo o que escrever nas legendas. Se for o seu caso, isso precisa mudar agora!

Encontramos nas legendas a oportunidade perfeita para completamentar nossas publicações e trazer informações valiosas.

Sendo assim, utilize as legendas com sabedoria e se esforce para escrever um bom texto e cuja linguagem seja acessível. Uma dica é utilizar frases curtas, quebras de linhas e emojis.

Além disso, as chamadas de ação (CTA) também precisam estar presentes em toda boa legenda.

As CTAs são sugestões para que seus seguidores realizem alguma ação depois de conferir sua postagem, seja curtir, comentar ou compartilhar com algum amigo.

7. Utilize hashtags estrategicamente

As hashtags já são utilizadas por uma boa parte dos usuários do Instagram. Sendo capazes de classificar publicações de acordo com um assunto, elas são populares e extremamente eficientes.

A grande questão é que não são todos que sabem utilizar hashtags estrategicamente para ganhar curtidas no Instagram

Isso porque de nada adianta apostar simplesmente nas hashtags mais populares no Instagram – algo que só fará com que sua publicação se perca em meio à milhares de outras postagens sobre os mais diversos assuntos.

O ideal, portanto, é sempre utilizar hashtags que façam parte do seu nicho e que são do interesse do seu público-alvo.

Dessa maneira, você estará aumentando o seu alcance de maneira verdadeiramente eficiente, fazendo com que pessoas que estão realmente interessadas no seu conteúdo entrem em contato com ele.

Hashtag, word and symbol in 3d wooden alphabet letters isolated on bright yellow background with copy space

Conquistar seguidores definitivamente não é uma tarefa simples, mas as coisas podem se tornar um pouco mais fáceis seguindo o passo a passo que apresentamos acima.

Só é preciso lembrar que o segredo maior não está simplesmente em saber como ganhar seguidores no Instagram, mas principalmente em oferecer conteúdo, produtos ou serviços de qualidade e que chamem a atenção das pessoas.