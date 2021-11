PAT oferece 162 vagas de eprego nesta quarta (17)

162 vagas distribuídas em 52 ocupações, confira:

1. Ajudante de Açougueiro: Com ou sem experiência, sexo masculino, ter acima de 18 anos, ensino médio completo.

2. Ajudante de Cozinha (1/2 Oficial de Cozinha): Dar suporte no pré-preparo de alimentos de acordo com o planejamento. Ter ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Escala 12×36 hs.

3. Ajustador Ferramenteiro: Vaga para a cidade de Jacutinga. Conferir equipamentos(moldes, contra moldes, formas, etc), jateamento de peças, identificando possíveis danos ocorridos durante o processo de fabricação, diversas outras atividades pertinentes a função.. Ter ensino médio completo ou Curso Técnico Mecânico ou Torno CNC. Escala de trabalho: 6×2.

4. Analista de Suporte: Possuir conhecimentos na área de TI, atendimento ao cliente, instalação de equipamentos de automação: Sat, impressora e outros. Boa comunicação e dinâmica em grupo. Desejável manutenção de computadores e redes. Deslocamento para clientes com equipamentos e treinamento externo de longa distância. Ter ensino médio completo. CNH: AB

5. Auxiliar Administrativo : Trabalhar com Assistência Técnica, auxiliar em processos administrativos e controlar ferramentaria. Ter ensino médio completo.

6. Auxiliar de Estoque: Obrigatório curso de empilhadeira em dia. Atuará no processo de logística da empresa, sendo realizadas todas as atividades inerentes a função. Formação em logística e conhecimento em WMS serão considerados diferenciais. CNH: B

7. Auxiliar de Limpeza: Atuar na limpeza de banheiros e no geral dentro da empresa. Sexo e idade indiferentes, ter ensino fundamental e disponibilidade de horário. Escala: 6×1

8. Auxiliar Manutenção de Balanças: Auxiliar na manutenção em balanças. Trabalhar em oficina de manutenção de balanças. Ter informática básica e ensino médio completo e informática básica.

9. Auxiliar Técnico de Refrigeração: Jovens candidatos em início de carreira. Necessário ter curso RE10 e Curso de Refrigeração.Ter ensino médio completo.

10. Carpinteiro: Necessário que possua experiência na função.

11. Chefe Setor de Alimentos: Ter ensino médio completo, pacote Office. Coordenar o setor de Mercearia, acompanhar as prioridades para reabastecimento de produtos, requisitar a separação de produtos em estoque, acompanhar o abastecimento dos produtos observando se estão limpos, sem avarias, dentro da data de validade e averiguar se foram alocado corretamente no ponto de venda, evitando a ocorrência de rupturas no setor.Entre outras atividades relacionada a função.

12. Chefe Setor de Perecíveis: Acompanhar recebimento de produtos, verificar qualidade, acompanhar contagem, requisitar envio para gôndolas e ilhas, demais atividades pertinentes a função. Ter ensino médio completo, pacote Office.

13. Consultor de Venda Externa: Responsável por visitar os clientes diariamente e realizar a venda de serviços, Vivo (TV, Banda Larga, Telefonia Fixa) Porta a Porta. Executar o plano de vendas e ações com foco no cliente, visando aumento das vendas e fidelização. Ter ensino médio completo. CNH: AB

14. Corretor de Imóveis: Realizar assessoria na venda de imóveis, executar prospecção ativa de clientes, divulgar lançamentos e imóveis prontos, participar de plantões internos e externos de vendas, experiência em pacote Office e ferramentas de internet. Ter ensino médio completo. CNH: AB

15. Cozinheiro Industrial: Necessário que possua experiência comprovada na função e desenvolvimento de refeições coletivas. Ter ensino fundamental completo.

16. Cuidador de Idosos: Necessário ter experiência comprovada em carteira como Cuidador de idoso, ter prática/técnica para retirar da cama e demais cuidados com a idosa acamada. Vaga feminina.

17. Desenhista Projetista Mecânico: Ter conhecimento intermediário/avançado de solidworks, habilidade com instrumentos de medições, curso superior completo ou cursando em Engenharia Mecânica ou Projetista Mecânico. CNH: AB

18. Estagiário em Engenharia Mecânica, Elétrica, de Produção ou Ambiental: Vaga para a cidade de Jacutinga. Estágio nas áreas de Manutenção Elétrica, Meio Ambiente, Melhoria Contínua e Segurança do Trabalho. Estar cursando ensino superior em uma das áreas citadas. Horário de Trabalho: Segunda a Sexta-Feira – 08:00 às 15:00 horas.

19. Fiscal de Caixa: Necessário experiência na função. Abertura e fechamento total dos caixas, trocas e devoluções, atendimento ao cliente, acompanhamento fluxo diário, suporte aos operadores de caixa e tesouraria. Ter ensino médio completo e disponibilidade de horário.

20. Fiscal de Prevenção e Perdas: Com ou sem experiência, sexo masculino, acima de 18 anos, ensino médio completo.

21. Frentista: Atender clientes do estabelecimento, abastecer veículos, calibrar pneus, conferir óleo e trocá-lo, verificar água do radiador, receber pagamento e fornecer troco aos clientes. Demais atividades pertinentes ao cargo ofertado. Ter ensino médio completo. CNH: AB

22. Lavador de Automóveis (Caminhões): Necessário experiência com lavagem de caminhões. Escolaridade indiferente.

23. Líder Setor de Alimentos: Liderar o setor de mercearia, acompanhar e identificar as prioridades para reabastecimento de produtos, requisitar a separação de produtos em estoque, acompanhar abastecimento observando se estão prontos para serem colocados a venda.Dentre outras atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo e pacote Office.

24. Líder de Limpeza (Chefe Serviços Limpeza): Liderar equipe de limpeza dentro da empresa. Diferencial quem possua experiência com máquina de auto lavação de piso. Vaga feminina. Ter ensino fundamental e disponibilidade de horário . Escala de Trabalho : 6×1 ( 1 folga fixa por semana/ 1 domingo por mês).

25. Líder de Setor ( Encarregado de Estoque): Assegurar o abastecimento e reposição de produtos nas gôndolas corretamente. Zelar pelo atendimento e satisfação do cliente. Ter ensino médio completo.

26. Líder Setor de Perecíveis: Ter ensino médio completo e pacote Office. Liderar setor de perecíveis, acompanhar o abastecimento dos produtos observando se estão limpos, sem avarias, dentro da data de validade e averiguar se foram alocados corretamente no ponto de venda, evitando a ocorrência de rupturas no setor e mais atividades inerentes a função. Escala de trabalho: 6×1

27. Líder de Processos: Administrar e controlar utilização do sistema RUB, interagindo com todas as áreas envolvidas na operação e gestão da loja para contribuir com os principais resultados. Demais atividades pertinentes a função. Ter ensino médio completo, informática intermediária como usuário (pacote Office). Escala de trabalho 6×1.

28. Marmorista Acabador: Vaga para a cidade de Porto Ferreira. Acabamentos em meia esquadria (45). Montagens de lavatórios, cuba esculpida , pias e ilhas. Ter veículo próprio ou com disponibilidade para mudar de cidade.Ter ensino médio completo. CNH: Não é obrigatório, mas será um diferencial quem tiver.

29. Mecânico de Manutenção Industrial: Vaga para a cidade de Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica, troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada de máquinas e acertos realizados. Diversas outras atividades pertinentes a função. Ter ensino médio completo ou Técnico de Manutenção.Escala de trabalho : 6×2

30. Mecânico de Manutenção Industrial: Vaga para a cidade de Mogi Mirim.Efetuar manutenção em máquinas produtivas. Ter disponibilidade para turno. Escala de Trabalho: 6×2.

31. Motorista de Caminhão Guincho Leve: Motorista de guincho leve para remoção e socorro mecânico. Ter disponibilidade de horário e conhecimento em viagens. Ter ensino médio completo. CNH: D/E.

32. Operador de Máquinas Industrial (Máquinas fixas): Vaga para a cidade de Jacutinga: Operar máquinas de produção, acompanhando seu funcionamento e a qualidade dos produtos fabricados em termos de peso e visual. Diversas outras atividades pertinentes a função. Ter ensino médio completo. Escala de trabalho: 6×2.

33. Operador de Prensa (Papel e Plástico): Oportunidade para quem procura 1º emprego. Não precisa experiência. Ter ensino fundamental completo. Trabalho: Segunda a Sexta da 07:00 as 14:20 e Sábados 7:00 as 11:00 hs.

34. Operador de Telemarketing Ativo: Necessário que possua experiência na função. Ter ensino fundamental completo.

35. Pedreiro: Vaga para a cidade de Estiva Gerbi. Necessário que tenha experiência na função e com instalação de piso intertravado. CNH: B

36. Pizzaiolo: Necessário que possua experiência no preparo de massas , recheios e forno. Ter ensino médio completo.

37. Promotor de Vendas: Para efetuar vendas do Cartão Roldão Pay, comissão de R$2,00 para cada cadastro feito, seja ele aprovado, negado ou em análise. Atingido a meta estipulada pela supervisora. Ter ensino fundamental completo, vaga feminina.

38. Serralheiro: Necessário que possua experiência comprovada em carteira ou carta de recomendação. Trabalhar com estruturas metálicas, coberturas e portões. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

39. Subgerente de Loja (Comércio de Água): Necessário possuir experiência na função, Excel, pacote Office, contas a pagar/receber. Ter ensino médio completo.

40. Técnico Instalação Fibra Óptica: Necessário que tenha conhecimento comprovado em instalação em postes residenciais. Diferencial quem tiver cursos na área ou experiência comprovada.CNH: B

41. Técnico Manutenção Eletrônica: Vaga requer experiência na função. Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições em multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e smd. Conhecimento em eletrônica analógica e digital. Ter ensino médio ou técnico completo.

42. Técnico Mecânico na Manutenção de Ferramentas em Geral: Vaga requer experiência. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

43. Torneiro CNC: Operação de torno CNC, fabricação de peças em geral, conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico. Conhecimentos de instrumentos de medição (paquímetro analógico e digital, micrômetro, súbito, relógio comparador), domínio em medição de peças. Conhecimento em correção de medidas e ferramental será um diferencial. Ter curso Técnico Mecânico. CNH: AB

44. Vazador de Metais (Fundição de Alumínio): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Operar máquina de fundir manual ou hidráulica, alimentando a coquilha com liga de alumínio, colocando macho de areia e acionando comandos de abertura e fechamento da máquina. Realizar manutenção preventiva pelo operador e demais atividade inerentes a função. Ter ensino fundamental completo.

45. Vendedor de Consórcio: Necessário possuir experiência em vendas, habilidades em redes sociais, bom relacionamento no mercado, habilidade de negociação, de comunicação e saber lidar com pessoas. Ter veículo próprio, ensino fundamental completo. CNH: AB

46. Vendedor Interno: Necessário experiência com vendas de roupas femininas. Para atendimento ao cliente, vendas e caixa. Ter acima de 25 anos. Ter ensino médio completo.

47. Vendedor Porta a Porta: Necessário que possua experiência, ter ensino médio completo.

48. Vendedor de Serviços (Externo): Necessário conhecimentos na função.

49. Vendedor de Serviços (Externo): Necessário que possua disciplina, habilidade de comunicação, profissionalismo. Experiência com vendas será um diferencial. Trabalhar com metas e desafios. Ter ensino médio completo.

50. Vendedor de Serviços (Externo): Ser dinâmico, ter boa comunicação, trabalho em equipe, organizado, facilidade com vendas e negociação. Experiência de vendas externas comprovado em carteira. Ter ensino médio completo. CNH: AB

VAGAS PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

51. Auxiliar Administrativo: Apoiar na administração, visando zelar pelo patrimônio da empresa e contribuir para a manutenção do padrão das instalações e equipamentos: controle de custos fixos: execução das atividades administrativas e apoio a área de recursos humanos. Ter ensino médio completo.

52. Auxiliar de Linha de Produção: Atuar na linha de produção, ter experiência em fábrica ou com operação de máquinas. Diferencial: Quem possua cursos na área. Possuir disponibilidade total de horário. Ter ensino médio completo.

OBS: Vagas disponíveis para 17/11 /2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 16/11/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.