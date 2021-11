Colisão e capotamento na SP 340 acaba com dois no hospital

Na noite de terça-feira (16), um grave acidente envolvendo dois carros foi registrado na SP 340, em Mogi Mirim.

De acordo com a versão de um dos motoristas envolvidos no acidente, por volta das 23h30 ele trafegava com seu Fiat Uno, placas de Mogi Guaçu pela faixa da direita, sentido Sul (Campinas). Quando passava pelo Km 162, um Chevrolet Corsa Classic, placas de Mogi Mirim, tentou ultrapassá-lo, mas o veículo, inexplicavelmente, acabou perdendo o controle e atingiu a lateral do outro veículo. Com o toque, o Uno saiu da pista e veio a colidir com as defensas metálicas às margens da rodovia e capotou.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária), homens da RENOVIAS e Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim, chegaram rapidamente ao local. O motorista do Corsa, havia sofrido escoriações leves, mas havia a suspeita de que tivesse uma fratura no braço esquerdo. Um a unidade de resgate dos bombeiros o encaminhou até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste, onde ele foi socorrido.

O condutor do Uno também foi levado para a mesma unidade médica, mas apenas com escoriações leves. A RENOVIAS , rapidamente, removeu os veículos envolvidos no acidente e a rodovia teve apenas uma faixa de rolamento bloqueada até o fim dos trabalhos. O acidente foi registrado pela PMR

Fotos: Cláudio H. Felício/Portal Cidade de Mogi Mirim