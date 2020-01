Motorista se perde e derruba poste com caminhão na Avenida Padre Jaime

O condutor de um carreta tanque da empresa Apolo bateu o seu veículo em um poste na Avenida Padre Jaime, na altura do Bairro Areião na manhã deste domingo (12).

Apesar dos fortes estragos na cabine do caminhão, o condutor não se feriu. No entanto, com o impacto, o poste quebrou e ficou dependurado, arrebentando a fiação, o que causou a falta de energia elétrica em bairros da localizada, o que foi reparado pela empresa Elektro durante o período da tarde. A Polícia Militar apoiou no trânsito que ficou parcialmente interrompido.