Bandidos levam dinheiro e cofre após assalto ousado no restaurante Jangada

Três homens que estavam em um Corsa Sedan prata estão sendo procurados pela polícia. Eles são os responsáveis pelo assalto registrado no restaurante Jangada, situado na rodovia SP-340, na tarde deste domingo, dia 12.

Os três homens chegaram ao local e renderam funcionários após tomarem um cerveja, os três gerentes estavam no local e foram surpreendidos com dois bandidos armados de pistola e um revólver

Uma pessoa chegou a ser agredida com uma coronhada, segundo informações fornecidas pela polícia. Além do dinheiro no caixa, os bandidos chegaram a levar o cofre do estabelecimento.

Em cima do carro dos bandidos havia varas de pescar. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária.