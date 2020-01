Acompanhe o Campeonato Paulista de 2020 e veja qualquer jogo ao vivo

Após uma temporada intensa no ano de 2019 terminando com um clássico entre dois gigantes do futebol brasileiro, São Paulo e Corinthians, é chegada a hora de iniciar a grande disputa de 2020 que conta com não com apenas duas, mas sim três novos times participando do campeonato. As novidades desse ano são os times Santo André, Inter de Limeira e Água Santa. O que acontece é que o clube RB Brasil acabou sendo rebaixado devido a um acordo entre a Red Bull e o Bragantino, e como dois clubes não podem estar na mesma divisão se forem controlados pelo mesmo grupo empresarial, o clube Água Santa assumiu o lugar da RB Brasil. Você pode ver esses e outros jogos do campeonato paulista acessando a esta plataforma que exibe qualquer jogo ao vivo.



O campeonato paulista ainda não começou, mas os grupos já foram definidos e a disputa começará no dia 22/01/2020 no primeiro jogo entre os times Novorizontino e Oeste. Corinthians, último campeão do paulistão, ficou no grupo D e terá a sua primeira partida disputada no dia 23/01/2020 contra o Botafogo-SP. O campeão deste torneio levará para casa o valor de R$5.000.000,00 (5 Milhões de reais), os dois primeiros times de cada grupo serão colocados para as quartas de finais, enquanto que os dois piores serão eliminados do campeonato. Se você tem interesse em acompanhar a tabela de classificação do campeonato paulista acesse o site ao lado.

Os grupos definidos para o campeonato paulista são os seguintes:



Grupo A:



Água Santa

Oeste

Ponte Preta

Santos

Grupo B:

Botafogo-SP

Novorizontino

Palmeiras

Santo André

Grupo C:



Inter de Limeira

Ituano

Mirassol

São Paulo

Grupo D:



Bragantino

Corinthians

Ferroviária

Guarani

Este campeonato terá uma particularidade pois os times decidiram seguir a tabela da CBF e, portanto, em vez de 18 jogos como o padrão, o campeonato será reduzido e terá apenas 16 jogos, sendo 12 jogos na fase de grupos.



Para não perder nada e ficar por dentro da classificação do campeonato paulista, acesse o site da Fscore e encontre os jogos do seu time e veja os resultados em tempo real da fase de grupos, das quartas de final, semifinais e também da tão esperada final do campeonato.