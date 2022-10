Mogi Guaçu contará com 24 radares de fiscalização eletrônica de velocidade e peso, confira

Mogi Guaçu passa a contar, ao longo dos próximos 45 dias, com 24 radares para fiscalização eletrônica de velocidade no trânsito. A instalação e posterior operação dos equipamentos será feita por empresa contratada a partir de processo licitatório aberto pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade. Antes do início da operação, ampla campanha irá alertar motoristas a respeito do controle e monitoramento.

O contrato, de acordo com a Secretaria, prevê locação, instalação, operação e manutenção de equipamento fixo de controle de velocidade, de controle de restrição veicular, de equipamento fixo com registrador de velocidade, avanço semafórico e parada sobre a faixa, além do sistema integrado para gerenciamento de imagens e processamento das informações geradas.

A empresa vencedora já realizou a avaliação e simulação dos aparelhos e do sistema de trânsito. Agora, toda a estrutura está sendo instalada em vias do município, como a Avenida Suécia, Rua 15 de Novembro (avanço de sinal e parada em faixa), Avenida Emília Marchi Martini e Avenida dos Trabalhadores, sendo nesta última via o equipamento de restrição veicular para a contagem de eixos antes da travessia da ponte.

O secretário de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno, explicou que, nesta primeira etapa, o município terá 24 pontos de radares e um de restrição veicular. Como já acontecia anteriormente, os equipamentos vão monitorar as vias de maior fluxo de veículos e pontos considerados perigosos para motoristas e pedestres.

“É sempre bom ressaltar que os pontos foram definidos após análise e estudos técnicos que levam em conta fatores como acidentalidade, potencial de risco, características das vias, fluxo de veículos e pedestres, entre outros. Em sua maioria, os pontos em que os equipamentos estão sendo implantados já contavam com fiscalização eletrônica anteriormente”, ressaltou o secretário. “É uma medida que visa ampliar a prudência e segurança no trânsito”.

De acordo com ele, após a finalização do processo de infraestrutura e ajustes, os equipamentos passarão por aferição e programação. Somente depois destas etapas é que a Secretaria de Obras e Mobilidade irá definir uma data para o início da operação. “Toda a população será devidamente avisada sobre o início do monitoramento, lembrando que os radares evitam os excessos nas ruas e promovem segurança para motoristas e pedestres”, comentou.

Entre os equipamentos que estão sendo instalados, os chamados híbridos verificam a velocidade, avanço semafórico e parada sobre a faixa. A cidade contará com quatro equipamentos deste tipo: na Avenida Emília Marchi Martini, em cruzamento com a Avenida dos Trabalhadores; Rua XV de Novembro com a Rua João da Rocha Franco; e Avenida Mogi Mirim com a Rua Araraquara, sendo essa nos dois sentidos da via.