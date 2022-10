Bandidos chamam “Uber” e roubam o carro do trabalhador, horas mais tarde são presos pela PM

No início da noite desta quinta-feira (29), dois criminosos identificados como sendo Janderson, morador no Jardim Nossa Senhora das Graças (BNH) e Luís Fernando, morador no Jardim Ypê III chamaram um Uber quando estavam em um beer” na Avenida Emília Marchi Martini, no Nova Odessa. Quando chegaram na Avenida Suécia, na rotatória de acesso para a SP 342 anunciaram o assalto, armados de pistola deixaram o motorista a pé e se evadiram do local.

A forças de Segurança de Mogi Guaçu foram informadas do roubo e ficaram atentas ao patrulhamento ostensivo.

Já na madrugada desta sexta (30), os PMs Cabo Aquino e Cabo Zanetti em patrulhamento pela Avenida Emília Marchi Martini se deparam com os criminosos conduzindo o carro roubado do “Uber” e deram ordem de parada, a qual foi desobedecida.

Sendo assim, os criminosos foram acompanhados pela Avenida Suécia, Rodovia SP 342 sentido Espírito Santo do Pinhal, inclusive passaram pelo “sem Parar” arrebentando a cancela.

Com apoio de viatura da PM de Mogi Guaçu, o veículo foi cercado e os criminosos foram detidos já em Espírito Santo do Pinhal, com apoio de viaturas daquela cidade.

Os dois criminosos disseram que a arma usada no crime era um simulacro e já haviam dispensado a mesma, não sabendo o local.

Ambos os assaltantes confessaram o crime e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil em São João da Boa Vista, onde foram autuados e presos,