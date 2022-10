Fundo Social recebe 500 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social 

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio do Fundo Social de Solidariedade, recebeu 500 cestas básicas do Governo do Estado de São Paulo para atender famílias em situação de vulnerabilidade social. As cestas chegaram nesta sexta-feira, dia 30 de setembro, e serão distribuídas para as famílias atendidas pelo Fundo Social.

“Sabemos que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades que foram agravadas pela pandemia, e a Assistência Social e o Fundo Social de Solidariedade continuam com o trabalho de acompanhamento dessas famílias. Precisamos estar próximos de quem mais precisa, essa é a nossa função”, comentou Ana de Elisabete Filomeno, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

De acordo com ela, o município atende 500 famílias com a distribuição das cestas básicas, sendo que campanhas de arrecadação continuam sendo feitas pela equipe do Fundo Social, além do apoio recebido do Governo do Estado. “Estamos atendendo mensalmente aproximadamente 500 famílias e somam-se esta contribuição que chegou as campanhas desenvolvidas junto à comunidade”, ressaltou.

As cestas básicas são entregues para os inscritos do Cadastro Único, com avaliação de técnicos do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS. Ana Filomeno explica, todavia, que as cestas são distribuídas conforme a necessidade de cada família. “Feito isso, os técnicos informam o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu para que a entrega seja iniciada”, explicou.

Cadastro

Famílias em situação de vulnerabilidade que nunca receberam cestas básicas devem entrar em contato com o CRAS regional mais próximo do bairro em que moram para que seja realizado um cadastro de avaliação com os técnicos da assistência.

Endereços

CRAS Zona Norte

Praça Augusto Rodrigues Mello, s/nº, Jardim Ypê I

Telefone: (19) 3841-8460

CRAS Zona Leste

Rua Arlindo de Oliveira, 100, Jardim Zaniboni I

Telefone: (19) 3831-7641

CRAS Zona Sul

Rua Poços de Caldas, 16, Jardim Brasília

Telefone: (19) 3818-4643