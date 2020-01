Janeiro começa chuvoso, previsão é de mais chuvas para esta semana

Segundo boletim divulgado pela Defesa Civil de Mogi Guaçu, choveu pouco mais de 160 milímetros em 14 dias deste ano. Nas últimas 24 horas foi registrado um volume de 52,10 mm.

O volume total de chuva neste mês representa 66,35% do esperado para todo o mês de janeiro, considerando a média histórica dos últimos quatro anos, que é de 241,76 mm.

Mogi Guaçu permanece no estado de observação.

A Defesa Civil de Mogi Guaçu não foi acionada para atendimento de ocorrências em razão da chuva do final de semana.

A cidade conta com uma Força Tarefa Municipal, que envolve a Defesa Civil e demais secretarias da Prefeitura, tendo sempre o total apoio do comando e integrantes da Guarda Civil municipal do município.

De forma integrada, a Prefeitura realiza durante o ano intervenções pontuais em locais necessários. Além de limpeza de bueiros e valas, é feito o desassoreamento de córregos, canais e rio de forma constante e preventiva.

As chuvas continuam de forma volumosa. Na quarta-feira, 15, a condição do tempo será típica de verão com calor ao longo do dia e pancadas isoladas no final da tarde.

Uma nova frente fria aproxima-se do estado na quinta-feira, 16, voltando a deixar o tempo abafado e com temporais durante a tarde.

Em caso de necessidade, a Defesa Civil pode ser contatada pelos telefones 199. O órgão orienta que as pessoas evitem sair de casa e desliguem aparelhos das tomadas elétricas em caso de chuva, ventos fortes e descargas elétricas.

Quem estiver no trânsito ou na rua, deve procurar abrigo em locais seguros.