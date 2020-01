Confira a premiação do Vida Cap Limeira para o próximo Domingo, dia 19

No domingo passado, dia 12, o Vida Cap Limeira sorteou R$ 500 mil no prêmio principal, o ganhador foi de Americana, no entanto, no Giro da Sorte, houve dois ganhadores em Mogi Guaçu, cada um levou R$ 5 mil para casa. Confira todos os ganhadores clicando AQUI.

Confira a premiação para o sorteio deste próximo domingo, dia 19. Lembrando, o Vida Cap você encontra em centenas de comércios de Mogi Guaçu e região.