Construção da ponte na Avenida Brasil avança e via será interditada na segunda-feira, 3 

Na segunda-feira, 3 de outubro, a empresa Trilha Engenharia, responsável pela construção da nova ponte na Avenida Brasil, realizará os serviços de lançamento dos pré-moldados para guarda corpo dos perímetros longitudinais do monumento. Por isso, trecho da via será interditado das 7h às 17h nos dois sentidos da avenida entre a rotatória da Avenida Oscar Chiarelli e a rotatória do Jardim Serra Dourada. O trabalho tem acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM).

“Este serviço de lançamento de pré-moldados para guarda corpo da ponte é rápido e, por isso, o mesmo deverá ser concluído ainda na segunda-feira, caso as condições climáticas permaneçam estáveis”, explicou o secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno.

Na próxima semana, a construtora responsável também vai iniciar mais uma fase de construção do monumento: os serviços de armadura da laje estrutural. “A laje estrutural é um tabuleiro, elemento este de superestrutura que será construído de concreto, sendo ele o responsável pelo suporte de sustentação para facilitar a travessia e tráfego de veículos sobre a nova ponte”, disse.

O serviço segue dentro do cronograma estabelecido pela Administração Municipal. A obra da nova ponte da Avenida Brasil está sendo edificada com pilares de sustentação e já foram colocadas 28 vigas longarinas dentro do Rio Mogi Guaçu, sendo 14 delas em cada lado da margem do rio. Outra etapa também já concluída refere-se a concretagem das transversinas que são os elementos estruturais que compõem a superestrutura da ponte e que têm a função de elevar a rigidez transversal do monumento.