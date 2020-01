Faculdade Franco Montoro abre inscrições para cursos de “Pós Graduação”

A Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” abriu inscrições para os cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição em seis áreas de especialização. A data prevista para o início das aulas é o dia 1º de fevereiro.

Os cursos são os de Especialização em Desenvolvimento de Ferramentas Educativas, Especialização em Enfermagem: Saúde da Mulher e Obstetrícia, Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Gestão de Próprios Municipais (Gestão Pública), Gestão de Pessoas e Nutrição Esportiva.

As aulas serão quinzenais e a carga horária para todos os cursos será de 360 horas. O valor da mensalidade é de R$ 250,00. A inscrição deve ser feita através do link https://www.francomontoro.com.br/nossos-cursos/pos-graduacao/.

As matrículas deverão ser efetivadas no Campus II, no Bairro Cachoeira de Cima, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.