Colisão entre carros faz 5 vítimas na Estrada da Cachoeira em Mogi Mirim

Uma colisão entre um Fusca e um Corsa Classic na manhã desta segunda-feira (13) fez cinco vítimas na rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, trecho de Mogi Mirim da Estrada da Cachoeira.

A colisão ocorreu próximo do acesso ao Aeroporto Municipal.

Segundo informações, os dois veículos seguiam com sentido a Mogi Mirim. Segundo a polícia, o Classic teria feito a conversão para entrar no acesso ao Aeroporto, quando foi atingido pelo Fusca.

Com a forte batida, o Corsa Classic tombou na pista.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros socorreram as cinco vítimas, que foram levadas para atendimento médico até a Santa Casa. Havia a informação inicial de que duas pessoas teriam sido socorridas em estado grave, mas a confirmação é que o risco é moderado.

A Polícia Militar esteve no local orientando os motoristas para que os veículos sejam removidos.