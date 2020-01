Prefeitura intensifica atenção nas regiões atingidas pelas chuvas

Em virtude de 52 milímetros de chuva registrados na noite deste domingo (12) em Mogi Guaçu, a Prefeitura determinou ações incisivas para evitar danos aos moradores afetados por fortes tempestades.

Na noite de domingo, a Guarda Civil Municipal acompanhou de perto toda a situação e interditou ruas que registraram alagamento. A iniciativa foi adotada para evitar que, com a passagem de veículos, ondas se formassem e entrassem no interior das residências.

A Defesa Civil também está empenhada nesta ação monitorando as áreas de risco. Moradores do Santa Cecília e o Santa Terezinha sofrem nos períodos de chuvas intensas por causa do aspecto geográfico. É uma região muito plana e as galerias de águas pluviais colocadas na época da construção destes bairros não estão dando conta do acúmulo de água.

Situações como essa dependem de investimentos maiores, a exemplo do que já ocorreu no passado na Rua Chico de Paula, Avenida Bandeirantes, Jardim Zaniboni, Vila Leila e Praça Padre Armani. As tubulações destes locais foram ampliadas para propiciar a vazão da água.

Para os bairros da Zona Leste, a Defesa Civil está verificando ações que podem evitar os riscos de novos alagamentos. A prioridade é contra o acúmulo de lixo e de materiais que possam obstruir a passagem de água.

Esse trabalho de limpeza e de manutenção das áreas públicas será contínuo, principalmente a fiscalização em áreas particulares, às margens de córregos e de mananciais. O prefeito Walter Caveanha determinou a limpeza completa destes locais. A Prefeitura também está estudando obras emergenciais enquanto as grandes obras esperadas para a região do Santa Cecília e Santa Terezinha, como a troca de tubulação e a construção de galerias para águas da chuva, não acontecem, em função, até o momento, da não liberação dos recursos financiados pelo Município.