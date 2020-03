Conheça os dois procedimentos que estão ganhando força para os cuidados com a queda de cabelo

Deficiências nutricionais, mau cuidado, estresse e até mesmo fatores genéticos podem desencadear a queda de cabelo crônica e levar à calvície. Para combater esses tipos de problemas capilares foram desenvolvidos dois métodos que estimulam o crescimento com aplicações diretamente no couro cabeludo, sem necessitar de medicação via oral.

Segundo o médico tricologista Doutor João Gabriel Nunes, os procedimentos aumentam o volume e fortalecem o fio do cabelo, além de acelerar o crescimento. “O afinamento do cabelo é causado principalmente pela calvície e pode ser revertido dentro de alguns meses com a ajuda desses tratamentos” explica o especialista.

Entenda melhor como funciona cada uma das técnicas:

1. Mesoterapia

O que é? Esse tipo de cuidado trata da queda de cabelo crônica. Nem sempre substitui as medicações de via oral e pode ser administrado junto a outros tratamentos ou mesmo sozinho. Não existe regra, precisa ser analisado individualmente já que cada paciente é um caso diferente.

Como é feito? É feita uma aplicação direta no couro cabeludo de substâncias que estimulam o crescimento do cabelo e a quantidade de sessões depende da intensidade da queda. A medicação age no couro cabeludo por pelo menos um mês.

Dói? Não é tão doloroso. O paciente pode sentir algum desconforto devido as agulhas estarem no couro cabeludo – uma área bem sensível. Para ajudar, é usado um vibrador próximo a área da aplicação, que alivia esse incômodo.

O que o especialista diz? “Recomendamos uma aplicação por semana no primeiro mês e de quinze em quinze dias no segundo mês. Já no terceiro mês seguimos com uma aplicação mensal”, explica o Doutor João Gabriel.

O que o paciente diz?

A paciente Eduarda, de oito anos, tem alopecia areata e por isso perdeu todo seu cabelo. Para Eduardo, pai da menina, “a mesoterapia, feita a cada 30 dias, tem nos mostrado resultados positivos, junto com os medicamentos via oral.” Eles recomendam o tratamento para todos que sofrem com esse tipo de queda de cabelo causado por estresse emocional.

2. MMP

O que é? Sigla para Microinfusão de Medicamentos. Além de dar mais resistência aos fios, esse tratamento ajuda a formar novos vasos sanguíneos em alguma região com trauma, aumentando a vascularização e a oxigenação do tecido lesionado.

Como é feito? Essa técnica é feita com um aparelho similar ao de tatuagem, utilizando agulhas que fazem movimentos de vai e vem, e penetram na pele com profundidade e velocidade controladas. O número de sessões varia de acordo com o estágio de evolução da queda capilar e pode agir por até três 3 meses. Sua prescrição é mensal.

Dói? Por ser feito com agulhas, alguns pacientes podem sentir um desconforto e por isso é aplicado um anestésico tópico.

O que o especialista diz? “Nós conseguimos fazer com que os medicamentos sejam aplicados dentro da pele, para atuar nos folículos de pêlo ou na derme, por exemplo”, comenta o médico tricologista.

O que o paciente diz?

Wesley, que também é paciente do Doutor, diz que conseguiu “reverter o processo principalmente na região da coroa. Essa área fechou e aumentou o volume dos meus fios.” Ele ainda diz que vitaminas e shampoo adequados ajudam no tratamento.

Sobre Dr. João Gabriel Nunes

João Gabriel Nunes se formou em medicina em 2010, pela Universidad Del Valle, em Cochabamba. Sua primeira pós-graduação foi em dermatologia pela faculdade de ciências médicas de Minas Gerais, com extensão acadêmica na University of Michigan, nos Estados Unidos. Sua segunda pós-graduação foi em reumatologia pelo instituto de pesquisas e ensino médico de São Paulo, com extensão acadêmica em Harvard Medical School, também nos Estados Unidos. A última pós-graduação do médico foi em Tricologia e Transplante Capilar no Instituto e Hospital da Pele em São Paulo. Além de sua formação, João Gabriel é membro da Academia Europeia de Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira do Cabelo. Recentemente foi convidado a fazer parte da mais respeitada sociedade de cirurgia capilar do mundo, a ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery).

Nunes trabalha na sua clínica localizada em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, o centro médico capilar. E para garantir o conforto do paciente, dentro do valor da cirurgia está inclusa

uma diária em um hotel parceiro da clínica, e um motorista responsável por levar o paciente para o local que será realizada a operação.





“O Doutor João Gabriel Nunes se concentra na parte cirúrgica, realizando transplante capilar. Quem cuida desses dois procedimentos na clínica é Dra Renata Vasconcelos (dermatologista).”