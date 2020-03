Bandidos fazem família refém em roubo á residência, um deles foi preso em Estiva Gerbi

No final da noite deste domingo (08), ao menos quatro bandidos armados renderam a proprietária de um imóvel na Avenida Emília March Martini, Jardim Zaniboni II no momento que ela chegava a casa.

Já dentro do imóvel, a família toda foi amarrada e feita de refém, os bandidos exigiram dinheiro. Após roubarem cerca de RS 15.000, joias e o carro da família, um VW Saveiro, eles fugiram. A família conseguiu se soltar e avisar a Polícia Militar e GCM.

Momentos mais tarde, já pela madrugada desta segunda (09), chegou a informação que os meliantes atolaram o veículo roubado por uma estrada de terra, no Bairro Rural Pantanal, próximo a Estiva Gerbi. O veículo foi abandonado e os meliantes fugiram sentido Estiva em duas motocicletas.

Os PMs de Estiva Gerbi, Papesso e Rubens foram para o local com apoio dos GCMs Veiga, Teixeira, Tomaz e Gonçalves, os quais se depararam com uma das motocicletas próximo ao Pesqueiro do Italiano. Os GCMS deram ordem de parada e perseguiram os meliantes até que os mesmo bateram em um barranco, um deles fugiu e o outro, identificado como Maicon Kemp foi detido, com ele foi encontrado partes das joias roubadas.

Kemp junto com a sua motocicleta, esta documenta, joias e o VW Saveiro foram encaminhados pelos agentes de segurança para a Central de Polícia Judiciária, após tomar ciência do ocorrido, o Delegado de plantão determinou a prisão de Kemp, o qual foi reconhecido pelas vítimas.