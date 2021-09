Bombeiros localizam corpo de jovem de 19 anos que afogou em lagoa

O jovem João Vitor, morador em Estiva Gerbi teria ido com outros amigos para nadar em uma lagoa que fica no Bairro Rural do Taquarantã, zona rural de Mogi Guaçu que fica entre as divisas com Estiva Gerbi e Aguaí, próximo a Rodovia SP 340 na tarde desta terça (07).

Segundo testemunhas, João Vitor teria tentado atravessar nadando a lagoa e teve câimbras no meio, ele pediu socorro, mas acabou afundando antes de ser socorrido pelos amigos que estavam juntos.

Os bombeiros foram acionados, mas antes de escurecer não encontraram o corpo do jovem, então, foram realizar os trabalhos de buscas na manhã desta quarta (08) e por volta das 10h00 localizaram.

O corpo do jovem será encaminhado para o IML dos Amarais em Campinas e logo após trabalhos de necropsia será entregue para a funerária que deverá providenciar o velório na cidade de Estiva Gerbi.

A GCM de Mogi Guaçu esteve no local e elaborou o boletim de ocorrência.