Circuito Sesc de Artes traz programação on-line de 8 a 19 de setembro

Com início na quarta-feira, 8 de setembro, o Circuito Sesc de Artes 2021, que acontece em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Mogi Guaçu, tem como objetivo estimular a circulação e a difusão de trabalhos artísticos em municípios onde as unidades do Sesc não estão presentes. Neste ano, 157 cidades participarão do evento, que será totalmente online. Para participar confira a programação no site sescsp.org.br/circuitosescdeartes.

“O Circuito Sesc de Artes 2021, apresentará uma ampla programação online que engloba várias vertentes culturais de artistas, grupos, coletivos e companhias de longas trajetórias”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

O Circuito Sesc de Artes 2021 contará com uma programação dividida em eixos temáticos e que aborda várias linguagens artísticas, como, por exemplo, de circo, cinema, dança, música, teatro, literatura e tecnologias, além de conteúdos sobre história e memória local, gastronomia e turismo.